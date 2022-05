El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha amenazado con no acudir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos, país organizador, no invita "a todos" los países al encuentro.

La Casa Blanca confirmó a principios de mes que Cuba, Venezuela y Nicaragua no recibirán invitaciones para la cumbre, que se celebrará entre el 8 y el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, en el oeste de Estados Unidos.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard", ha avisado el presidente López Obrador.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano ha señalado que no es momento de confrontación, sino de hermanamiento entre los países del continente, a pesar de que se puedan tener discrepancias, recoge el diario 'El Universal'.

Finalmente, López Obador ha descartado que con su hipotética ausencia esté perjudicando de algún modo la relación de México con Estados Unidos y con su presidente, Joe Biden. "Somos países independientes y tenemos una relación de amistad y respeto", ha dicho.

"Él (Biden) habla de un pie de igualdad, y ha sido siempre respetuoso, pero además todavía falta para la Cumbre, y podemos llegar a un acuerdo", ha aventurado el presidente mexicano.

La Administración estadounidense informó a principios de mes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas. "Los países que por sus actuaciones no respeten la Democracia, no van a recibir invitaciones", aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.