Israel ha detectado dos casos de covid-19 causados por una combinación de dos subvariantes de ómicron; el linaje de coronavirus más infeccioso detectado hasta la fecha y el responsable de la oleada más masiva de infecciones de toda la pandemia. Según ha anunciado este miércoles el ministerio de Sanidad israelí, por el momento solo se han detectado dos pacientes infectados por esta ‘nueva variante’ y en ambos casos los afectados presentaron síntomas leves de covid-19.

"Esta variante no es aún conocida en el mundo y los dos casos fueron descubiertos gracias a test PCR efectuados en el aeropuerto Ben Gurión a la entrada de Israel", indican las autoridades sanitarias israelís en un comunicado emitido esta mañana. "Las personas afectadas presentaron ligeros síntomas de fiebre, dolores de cabeza y musculares y no requirieron cuidados médicos especiales", añade el documento. Según ha explicado el jefe de la estrategia anticovid del gobierno israelí, Salman Zarka, "el fenómeno de las variantes combinadas es bien conocido" y "de momento no estamos preocupados" de que la nueva variante pueda conducir a casos graves.

La información trascendida hasta el momento apunta a que este nuevo linajes del coronavirus es una combinación de dos subvariantes ya conocidas por la comunidad científica; BA.1 (la versión ‘original’ de ómicron) y BA.2 (también conocida coloquialmente como ‘ómicron sigilosa’). En ambos casos, según apuntan los estudios científicos realizados hasta la fecha, estas variantes destacan entre las más contagiosas detectadas hasta la fecha y las más susceptibles a generar reinfecciones (tanto en personas que ya han pasado la enfermedad como en aquellas que han recibido una pauta completa de vacunación). Aun así, a diferencia de sus antecesoras, todo apunta a que estos linajes provocan síntomas menos graves que otras variantes.

Tras la detección de esta nueva variante, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha anunciado que se reunirá este mismo miércoles con los responsables del ministerio de Salud para abordar el posible impacto de este nuevo linaje del coronavirus en la evolución de la pandemia en el país. En estos momentos, según reportan los informes oficiales, Israel está saliendo ahora de su oleada más masiva hasta la fecha. En la última semana, los recuentos apuntan a una media de más de 6.000 nuevos casos diarios.