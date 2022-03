El Gobierno ucraniano rechazó como "inaceptable" el plan ruso para crear corredores humanitarios este lunes y evacuar a la población civil de Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy, ya que la ruta prevista lleva a los evacuados a ciudades rusas.

"En dos ocasiones los rusos bloquearon la apertura de los corredores humanitarios bombardeando la ruta de los convoyes", escribió en su cuenta de Telegram la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk.

"Ahora los rusos dicen que pueden abrir los corredores, pero quieren que los civiles se vayan al territorio ruso, lo cual es absurdo, cínico e inaceptable", añadió.

Rusia anunció poco antes un alto el fuego temporal a partir de las 10.00 hora local (07.00 GMT) para abrir corredores humanitarios en Kiev (norte), Mariúpol (sureste), Járkov (este) y Sumy (noreste) con seis rutas, de las que cuatro acabarían en ciudades rusas como Rostov del Don (ruta por el sur) y Bélgorod (por el este).

El plan de evacuación para Kiev también incluye pasar por territorio de Bielorrusia (Gómel y Gden) con posterior transporte aéreo a Rusia.

Vereshchuk señaló que "el mundo civilizado debe ejercer presión sobre Rusia", ya que Ucrania necesita "urgentemente los corredores humanitarios" para sacar a la población civil de las ciudades asediadas por Rusia con misiles y artillería.

"Tenemos que dejar que los civiles, tanto ucranianos como extranjeros, abandonen las zonas calientes", añadió, al tiempo que instó a los ciudadanos a solo creerse información oficial de las autoridades ucranianas.

"Solo esos pueden ser la base verdadera y legítima de los corredores humanitarios en el territorio ucraniano", indicó.

Encuentro entre Lavrov y Kuleba

Por otro lado, los responsables de la diplomacia de Rusia y Ucrania se reunirán este jueves en medio de la guerra desatada por la invasión rusa, según anunció el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, que ha mediado entre ambos.

"El jueves 10 de marzo tendremos un encuentro a tres, los ministros de Exteriores de Rusia, Ucrania y yo. Ambos han querido que estuviera presente en el encuentro y ambos me han dicho que vendrían", declaró Çavusoglu a la prensa en Anakara.

El encuentro se produciría en la turística provincia de Antalya, en los márgenes de un foro dedicado a política internacional, y a él asistiría Cavusoglu, así como el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

Intensos combates en Kiev

Además, los combates entre las tropas rusas y las milicias ucranianas se han intensificado en las últimas horas en los alrededores de Kiev, según informó este lunes el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichko.

"Se están produciendo intensos combates fuera de Kiev, donde el enemigo intenta acabar con Hostomel, Bucha, Vorzel e Irpin y mata a los civiles con extrema violencia", aseguró el principal edil de la ciudad en un discurso publicado en sus redes sociales.

Klichko aseguró que Yiuri Prilipko, el alcalde de Hostomel, una pequeña ciudad ubicada al norte de Kiev, "ha sido asesinado mientras repartía pan y medicamentos entre su gente. Era mi compañero, trabajamos juntos en la Asociación de Ciudades de Ucrania. ¡Él puede descansar en paz!", agregó.

"El ejército y los civiles defienden heroicamente las ciudades ucranianas contra los ocupantes", espetó en otro momento de su discurso el alcalde, que también fue boxeador profesional.

Según explicó, el municipio de Kiev hace todo lo posible para garantizar servicios "en la ciudad que resulten confiables. Distribuimos la ayuda entre la población más vulnerable y hacemos acopio de alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos."

Kiev también ha enviado ayuda humanitaria a Chernigov y "se esfuerza por entregarla a Bucha y Hostomel, además de otras ciudades asediadas o bloqueadas por las tropas rusas".

"Insto a los habitantes a permanecer en sus casas o en refugios mientras la ciudad intensifica las medidas defensivas", insistió Klichko.

El asedio no para

Durante la noche del domingo al lunes, las fuerzas rusas han continuado su asedio con misiles y artillería contra varias ciudades y regiones de Ucrania, especialmente en Járkov (este), la segunda mayor ciudad, y las regiones de Sumy (noreste) y Odesa (sur), informaron hoy las autoridades ucranianas.

"Desde el comienzo del día 12 (de la invasión rusa), el enemigo continuó realizando ataques con cohetes-bomba y artillería contra los asentamientos de Ucrania", señaló el Mando General de las Fuerzas Armadas en su último parte.

Según dijo, los rusos continúan utilizando la red de aeródromos de Bielorrusia para realizar ataques aéreos en Ucrania.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias, en Járkov, donde las tropas rusas entraron hace ocho días, hubo ataques aéreos contra edificios residenciales cerca del Servicio de Aplicación de la Ley Militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus alrededores, contra un policlínico del Ministerio del Interior y la torre de televisión.

Debido a las bombas, incendios a gran escala envolvieron 21 edificios en la parte central de la ciudad: 11 edificios fueron destruidos total o parcialmente.

El fuego también afectó a una escuela de música, edificios residenciales, dormitorios de estudiantes y un centro médico.

En Ojtirka, región de Sumy, la comunidad de la ciudad "se ha convertido en rehenes de la agresión rusa" con víctimas mortales en los ataques rusos y está "completamente sin calefacción y electricidad.

De acuerdo con las autoridades, una central termoeléctrica quedó destruida y aviones rusos también bombardearon almacenes con alimentos, materiales de construcción y estacionamientos para camiones de combustible.

Esta noche fue además atacada desde el mar la región de Odesa, a orillas del mar Negro. Los misiles cayeron cerca de Tusla y dañaron infraestructuras esenciales, según el portavoz del centro operativo de la Administración Militar Regional de Odesa, Serhiy Bratchuk.

Asimismo, hubo bombardeos rusos en barrios residenciales y suburbios de Mykolaiv (sur) que provocaron incendios.

Mientras, en la región de Kiev (norte), en Irpin, donde este domingo fallecieron ocho personas por ataques rusos en medio de una evacuación, según el alcalde, Oleksandr Markushyn, los ciudadanos permanecen sin luz, agua y calefacción desde hace más de tres días y no hay suministro de alimentos ni agua.

"Ucrania no perdonará"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró la noche del domingo que Ucrania "no perdonará" los ataques a edificios residenciales y a personas desarmadas en el marco de la invasión militar rusa de Ucrania.

"No perdonaremos los edificios residenciales bombardeados, no perdonaremos el cohete que nuestra defensa aérea derribó hoy sobre Okhmatdet y más de otros 500 cohetes similares que golpearon nuestra tierra, Ucrania, nuestra gente, niños. No perdonaremos las ejecuciones sin armas", ha recalcado el mandatario en un vídeo publicado en Telegram, según ha recogido la agencia de noticias Unian.

Así, el presidente de Ucrania ha hecho hincapié en que no perdonará "cientos de víctimas y miles de sufrimientos".

"Hoy es el domingo del Perdón, el día en que siempre nos pedimos perdón unos a otros, a todas las personas, a Dios. Pero hoy, al parecer, muchos no recordaron este día en absoluto, no recordaron las palabras obligatorias: perdóname, y la respuesta obligada: Dios perdonará y yo perdono", ha zanjado Zelenski

1,7 millones de refugiados

Por otro lado, los ucranianos que han tenido que dejar su país a consecuencia de la guerra ascienden ya a 1,73 millones, de los que más de un millón se encuentran en la vecina Polonia, informó este lunes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Hungría ha recibido 180.000 refugiados ucranianos, Eslovaquia 128.000, Rumanía 79.000 y Moldavia 82.000, a los que hay que sumar unos 53.000 que han huido a Rusia, según las estadísticas que actualiza a diario la agencia de la ONU.

ACNUR sigue estimando que el conflicto podría causar un éxodo de hasta cuatro millones de ucranianos, el equivalente a casi la décima parte de la población de ese país.

El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, advirtió este fin de semana que la crisis de refugiados en Ucrania es la que más rápidamente está aumentando desde la Segunda Guerra Mundial.