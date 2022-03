En directo

04:22

Zelenski dice que Ucrania recibió "algunas señales" en la negociación

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó esta noche que Ucrania ha recibido "algunas señales" de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes, pero aún no es el resultado que le gustaría tener. "Hasta el momento, no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda", dijo Zelenski, al comentar el resultado del encuentro en la frontera ucraniano-bielorrusa. Zelenski denunció que mientras las negociaciones continuaban no cesaban las hostilidades en Ucrania. "Creo que Rusia quiere presionar con ese método poco astuto, pero que no pierda el tiempo, esa táctica no funciona con nosotros", dijo.