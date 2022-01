El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a advertir este miércoles a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que una hipotética "invasión" de Ucrania sería "desastroso" para Rusia y de que en caso de seguir ahondando en la actual crisis se aplicarían una serie de sanciones "nunca" antes vistas por Moscú. "Si cometen una invasión, van a pagar, sus bancos no podrán negociar en dólares", ha dicho Biden durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Casa Blanca con motivo de su primer año al frente de Estados Unidos.

Biden ha señalado que si bien no cree que Putin esté dispuesto a arrancar "una guerra en toda regla", sí ve al presidente ruso presionando tanto como pueda a Estados Unidos y a sus socios de la OTAN en esta nueva crisis. "Está tratando de encontrar su lugar en el mundo entre China y Occidente", ha dicho. "Lo único de lo que estoy seguro es de que esa decisión es total, única y completamente suya. Nadie más va a tomar esa decisión", ha dicho en referencia al presidente ruso, quien todavía no es consciente, ha dicho, de las implicaciones de esta nueva escalada de tensiones. "Pagará un alto precio (...) y creo que se arrepentirá de ello", ha manifestado Biden.

En ese sentido, ha explicado que la serie de encuentros que han mantenido las delegaciones diplomáticas de Washington y Moscú no han servido de nada porque "la impresión" que le han transmitido el secretario de Estado, Antony Blinken, o el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, es que los representantes rusos no conocen las intenciones de Putin. "Rusia tendrá que rendir cuentas si invade" Ucrania, ha insistido Biden ante las preguntas de los periodistas, a quienes les ha dicho que si Moscú acomete lo que "es capaz de hacer" con la fuerza que ha acumulado en la frontera, "será un desastre" para ellos.

En ese sentido, ha matizado que la respuesta de Estados Unidos y sus socios dependerá del tipo de desafío que pueda plantear Rusia, por ello ha remarcado la necesidad de que todos los aliados de la OTAN "logren la unidad total" a la hora de saber cómo responder ante cualquier eventualidad. "Es muy importante que mantengamos a todos en la OTAN en sintonía. Eso es lo que paso mucho tiempo haciendo y hay diferencias. Hay diferencias en cuanto a lo que los países están dispuestos a hacer, dependiendo de lo que suceda", ha explicado.

No obstante, Biden, a tenor de las "muy francas" conversaciones que ha mantenido con Putin desde que llegó a la Casa Blanca, ha asegurado que "no hay ningún problema" para poder entenderse y ha puesto como ejemplo la disponibilidad de Washington a negociar la propuesta rusa de limitar el arsenal de la OTAN en Ucrania. Sin embargo, el presidente estadounidense ha descartado por el momento sentarse a negociar por otra de las peticiones de Moscú, la no incorporación de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un proceso, ha adelantado, que "no es muy probable" que se produzca "a corto plazo". "La probabilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN a corto plazo no es muy probable ya que tienen que trabajar mucho más en términos de democracia y en algunas otras cosas que están pasando allí", ha señalado.