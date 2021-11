Miles de empleados italianos abandonan voluntariamente sus trabajos

Manuele era un estresado ejecutivo con ritmos frenéticos hasta que un día no pudo más. Stefano también dijo "basta" después de años de trabajo como conductor de autobuses. Y Enrica, quien solía ser una entusiasta relaciones públicas, y aún no lo ha logrado, tiene ahora siempre la oreja puesta por si surge alguna nueva oferta. Los tres son ejemplos de casos reales, de estos últimos meses, de una tendencia no por del todo novedosa en Italia pero que, en el segundo año de la pandemia, se ha disparado de una manera que pocos vieron venir en este país: la de miles de trabajadores, con contratos fijos, que están renunciado voluntariamente a sus empleos.