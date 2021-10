"Mi deber es no dar la espalda en los momentos de dificultad y por eso no dimito", afirmó este martes el primer ministro portugués, António Costa, quien abrió la puerta a explorar todas las vías de diálogo para evitar un adelanto electoral aunque, advirtió, "no a cualquier precio".

El socialista Costa apeló este martes a la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas para sacar adelante el proyecto de Presupuestos de 2022, el más social de los últimos años, y evitar elecciones anticipadas en Portugal.

En su discurso ante el Parlamento luso durante la presentación de las cuentas públicas, defendió que el Ejecutivo ha hecho un "esfuerzo serio de aproximación" con el resto de los partidos.

Y dirigió un mensaje contundente al Bloco de Esquerda y el Partido Comunista, sus antiguos aliados políticos que ahora le dan la espalda, para advertir de que "piden un pase mágico y no hay pase mágico que nos permita sobrepasar la responsabilidad y el equilibrio".

"Haremos todo para obtener un acuerdo, pero no a cualquier precio", afirmó.

La prioridad, para el primer ministro luso, es "asegurar la estabilidad de las políticas que nos permitieron virar la página de la austeridad en 2015 y superar la pandemia en 2020 y 2021".

Geringonça

"Es un buen momento para proseguir", defendió. "No cerramos las puertas al diálogo".

"Respetemos a los portugueses que no desean una crisis", insistió. "Nada justifica poner fin al camino que iniciamos en 2016. Todavía hay carretera para andar y debemos continuar", dijo.

Costa se refería así a la experiencia de la "geringonça", el pacto de legislatura que permitió a los socialistas llegar al poder en 2015 arropados por el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista.

En 2019, sin embargo, Costa descartó un acuerdo global de gobernabilidad y optó por negociaciones puntuales.

El anunciado rechazo de la derecha, del Bloco de Esquerda y el Partido Comunista al proyecto presupuestario para el próximo año deja al Gobierno socialista portugués en minoría sin posibilidades de maniobra.