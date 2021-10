"Los militares hemos estado trabajando en Afganistán durante veinte años para nada"

Jaime Coll Benejam es un general menorquín que conoce como pocos la situación de Afganistán, porque la vivió de cerca. En el año 2002 dirigió el primer contingente español que se desplegó por este país. Ya jubilado y desde la distancia se muestra muy crítico en cómo las tropas aliadas han abandonado el país, permitiendo que el régimen talibán recupere todo el poder. Este lunes pronunció una conferencia en el Círculo Mallorquín, titulada De los talibanes, a los talibanes. Historia de un fracaso. Le presentó su compañero de armas, el también general Fulgencio Coll.

¿Era ahora el momento más adecuado para marcharse de Afganistán?

Mi opinión es que no. Se han marchado sin ningún tipo de garantías, porque el problema que justificó la invasión no estaba resuelto. En apenas dos días se decidió abandonar Afganistán, cuando Estados Unidos cuenta con gente más que preparada que sabía qué iba a ocurrir después si las tropas se marchaban de esta forma. Es cierto que los norteamericanos llevaban tiempo avisando a Europa que tenían que invertir más en defensa y ante la falta de respuesta tomaron esta decisión, a mi juicio, equivocada.

¿Los militares que han participado en este operativo tienen un sentimiento de fracaso?

Sí, claro, porque se trata de la historia de un fracaso. No hay que perder de vista la razón por la que se invadió Afganistán. Era el lugar donde se concentraban la mayoría de grupos terroristas islamistas y las unidades de Al Qaeda. La presencia en este país no iba a ser eterna, pero la marcha se pudo hacer de forma más lenta y no de pronto como se ha hecho.

¿Qué explicación encuentra en que los talibanes solo necesitaron dos días para recuperar el poder de Afganistán?

En realidad los talibanes nunca se fueron de Afganistán. Es cierto que se mantenían a cierta distancia para evitar el enfrentamiento directo con las tropas norteamericanas, pero todavía no he conseguido entender qué ha pasado para que hayan logrado recuperar tan pronto el poder.

¿Y qué ha pasado con el Ejército y la policía que formaron las tropas aliadas?

Es otro de los misterios. Hay que tener en cuenta que se llegó a dar formación a más de 300.000 personas, pero no ha servido de nada. Puede que muchos de ellos han buscado lo que más les interesa y se han aliado con los talibanes.

¿Cómo se explica que en veinte años de presencia en este país, EE UU ha sido incapaz de terminar con la fuente que proporcionaba armas a los talibanes?

Es que los talibanes han contado siempre con mucho apoyo, tanto de armas como de dinero, de otros países, como Pakistán, Emiratos Árabes o Arabia Saudí. Ahora, gran parte del material de guerra de los Aliados ha quedado abandonado en Afganistán y en manos de los talibanes, aunque gran parte de las armas no las podrán utilizar por falta de formación.

¿Teme que con la recuperación del poder talibán aumentarán los atentados terroristas?

No lo sé, pero es muy posible. Los que sí pasará es que volverán a crearse campos de entrenamiento de grupos terroristas. Los principios de los talibanes y Al Qaeda son muy parecidos y esperemos que estos grupos no se unan, porque será una unión muy peligrosa.

¿En qué se ha beneficiado el pueblo afgano en veinte años de invasión militar?

Se ha beneficiado porque se han invertido miles de millones en infraestructuras. Estamos hablando de uno de los países más pobres del planeta, donde no había nada. Ahora hay infraestructuras, otra cosa es que los talibanes las destruyan.

¿Es de los que cree que los norteamericanos han cometido en Afganistán los mismos errores que cometieron en Vietnam?

No sé por qué razón EE UU nunca ha terminado bien una guerra y el ejemplo es Afganistán, como antes fue Vietnam o Irak. Puede ser que ahora tengan intereses económicos más prioritarios y hayan decidido marcharse de esta forma.

¿Cuando estuvo en Afganistán, en algún momento sintió miedo?

Es que no había tiempo para el miedo. Había una misión por cumplir y teníamos que estar muy concentrados.

¿Los Aliados han logrado terminar la misión prevista?

No. Nos hemos ido y hemos dejado el país igual de mal que estaba antes de llegar. Se ha gastado miles de millones para no resolver nada. Los militares hemos estado trabajando durante veinte años absolutamente para nada.

¿Qué sensación personal se llevó tras su experiencia militar en Afganistán?

Para mí fue una experiencia única. Desde el punto de vista profesional lo que viví en Afganistán es impagable. Otra cosa es el resultado del operativo.