Todo es cuestión de ceros en Venezuela. A tres años de la puesta en circulación del "Bolívar soberano", la moneda que vino a reemplazar a un "Bolivar fuerte" convertido en papel sin valor, el Gobierno de Nicolás Maduro se vio obligado una vez más a una nueva reconversión, la tercera en lo que va del siglo. La inflación se devora el poder adquisitivo. De acuerdo con los cálculos de economistas opositores, entre junio de este año y el mismo mes de 2020, se acumuló un incremento del coste de la vida cercano al 3.000%. La inflación total en 2020 fue del 2.959,8%. En medio de un fuerte predominio del dólar como instrumento de intercambio, el 1 de octubre nacerá el "Bolívar digital" con seis ceros menos que los billetes actuales. En adelante, todo será divisible por un millón. Por lo tanto, un "bolívar digital" será el equivalente a un millón del actual signo monetario.

En la actualidad, el salario mínimo es de 10 millones, unos 2,30 dólares. Cuando entren en vigor las nuevas disposiciones, se transformará en 10 bolívares "digitales".

Las autoridades del Banco Central (BCV) aseguraron que la nueva poda de ceros busca llevar el uso del Bolívar a "una escala monetaria más sencilla"" La digitalización, se señaló, será un "hito histórico necesario" en momentos que el país comienza a dejar atrás los peores momentos del colapso económico. El PIB se derrumbó en 2020 un 26% y este año la caída sería del 4%, una cifras que el madurismo considera promisoria. La moneda digital busca a la vez evitar los problemas que ha generado la falta de papel y facilitar una "mayor conexión de la población con el signo monetario, a pesar de los ataques externos y los procesos especulativos inducidos."

Sin embargo, el BCV preservará por el momento la circulación "física" del “Bolívar” para "mantener la inclusión de todas y todos los venezolanos y atender sus necesidades transaccionales". Representantes del Banco Central se reunieron este jueves con representantes de la banca pública y privada para coordinar el proceso financiero.

Señalamientos críticos

"Al Bolívar sí lo volvieron polvo cósmico", señaló la revista online Tal Cual. Detrás del anuncio, al igual que en los dos anteriores, "no hay una política económica que frene la inflación, fomente la inversión y estimule la producción, por lo que no se puede esperar que tenga el éxito que todos queremos". La quita de seis ceros, añadió, "es la enésima demostración de que Maduro y su cogollo o no saben de Economía o tal como van las cosas les representa pingües ganancias. No hay otra explicación posible y menos alguna que tenga que ver con sus convicciones ideológicas”.

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, estimó que la próxima reconversión monetaria facilitará las transacciones pero no resolverá la crisis económica. Si no se toman "medidas pertinentes", advirtió, pronto "se perderá se perderá el poder adquisitivo de la moneda".

El economista Víctor Álvarez, quien fue ministro de Hugo Chávez , anticipó que esta quita de ceros no será la última ."A la primera reconversión monetaria se le quitaron tres ceros, a la segunda, en 2018, cinco ceros, y a esta se le van a suprimir seis ceros. En uno o dos años vendrá otra, y habrá que quitarle siete y ocho ceros. Esto seguirá ocurriendo hasta que no se corrijan las causas estructurales de la hiperinflación, que disuelve el poder adquisitivo de la población".

El economista Luis Oliveros se inclinó por un razonamiento similar. "Sin reforma fiscal, aumento de los ingresos fiscales y disminución del gasto sostenible en el tiempo seguiremos en inflación".