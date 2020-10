TEST | Todas las mentiras del presidente Trump

Desde que Donald Trump se sentó por primera vez en el Despacho Oval de la Casa Blanca ha hecho 20.247 declaraciones falsas o engañosas, según The Washington Post. Los periodistas de la sección 'The Fact Checker' del prestigioso diario son los encargados de verificar las afirmaciones del presidente de Estados Unidos -ya sea en forma de tuit o a viva voz- y cuando son mentira o de dudosa credibilidad, pasan a formar parte de una base de datos.



Las primeras declaraciones del gráfico que muestra todas las mentiras de Trump recogidas en la base de datos datan del 21 de enero de 2017 y, las últimas, del 27 de agosto de 2020. Con una media de 50 afirmaciones falsas o engañosas al día, el mandatario estadounidense ha creado un universo paralelo en el que considera enemigos públicos a algunos medios de comunicación y los señala como generadores de fake news (noticias falsas en inglés) cuando publican que lo que él dice no es verdad.



Una de las últimas polémicas suscitadas por Trump tuvo lugar a principios del pasado mes de septiembre. Esta vez, no fue por una mentira, sino por sincerarse y, según parece, por decir la verdad. "Simplemente respiras y así es como se contagia", explicaba Trump el periodista Bob Woodward en una llamada telefónica que tuvo lugar el pasado 7 de febrero. "Y eso es muy complicado. Eso es muy delicado. También es más mortal que incluso una gripe intensa", añadió durante la entrevista concedida con motivo del último libro que el legendario periodista estaba preparando sobre los dos últimos de su mandato en la Casa Blanca. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos minusvaloraba al virus diciendo públicamente que no era peor una gripe estacional, que iba a desaparecer pronto cuando mejorara el tiempo y que su Gobierno lo tenía bajo control.



En este diario te proponemos un test en el que recopilamos algunos de los bulos que ha hecho públicos Donald Trump durante estos últimos cuatro años y, otros, son producto de nuestra imaginación. ¿Complicado? Tan solo tienes que elegir entre si la declaración la dijo el candidato republicano a la Casa Blanca o es inventada.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>&nbsp;</li><li>&nbsp;</li><li>&nbsp;</li><li>&nbsp;</li><li>&nbsp;</li></ul><p></noiframe>