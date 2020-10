Merkel augura meses "muy, muy difíciles" para Alemania

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió ante el número creciente de nuevos contagios diarios con el coronavirus en Alemania -8.685 en las últimas 24 horas- que los próximos meses van a ser duros.

"Nos esperan meses muy, muy difíciles", advirtió Merkel el domingo por la tarde en una conferencia interna con los jefes del grupo parlamentario conservador de los estados federados, según publica hoy el diario 'Bild'.

La canciller se mostró preocupada, además, con la reunión el próximo día 30 con los poderes regionales y dijo no tener "una sensación muy buena".

"Así no puede continuar", dijo, y advirtió que cuenta con que los contagios sigan aumentando con fuerza y que al menos hasta febrero habrá que renunciar a eventos de mayores dimensiones también en espacios exteriores. Culpó en gran parte a los viajeros del aumento de contagios al asegurar que "ha pasado por los viajes de vacaciones".

El diario subraya que Merkel no se refirió en ningún momento de manera expresa a un segundo parón de la vida pública, pero sí que dejó clara su convicción de que el virus no se puede controlar "con medios sencillos".

Merkel volvió a apelar el sábado a la población a reducir los contactos ante el repunte de contagios por coronavirus y lo hizo repitiendo su videomensaje de la semana anterior, porque cada una de las palabras pronunciadas en ese podcast "siguen teniendo vigencia", defendió.

"Mi convicción fundamental no ha cambiado, sólo que hoy me resulta aún más urgente: no somos impotentes ante el virus, nuestro comportamiento decide cuánto y cuán rápido se propaga. Y lo que tenemos que hacer ahora todos es reducir contactos. Reunirnos con mucha menos gente", dijo.

También el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, llamó el domingo a la población a colaborar para contener la pandemia en un mensaje de vídeo grabado en su casa, donde guarda cuarentena tras dar positivo por coronavirus el miércoles pasado. "Por favor, sigan ayudando, y no escuchen a aquellos que trivializan y aplacan. Es serio. Sabemos lo que puede causar ese virus, precisamente en personas con enfermedades previas y en los más mayores", manifestó.

El doble de contagios

Alemania registró 8.685 contagios las últimas 24 horas -tras los 11.176 casos contabilizados el domingo y el nuevo máximo de 14.714 el sábado-, lo que se atribuye al hecho de que no todos los estados federados comunican sus datos el fin de semana. El número de nuevos contagios dados a conocer hoy duplica los 4.325 nuevos casos contabilizados el lunes de la semana pasada.

Según datos del RKI actualizados la pasada medianoche, el total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 437.866, con 10.056 víctimas mortales, 24 más en un día.

Alrededor de 326.100 personas han superado la enfermedad, lo que sitúa los casos activos en más de 106.000. En tanto, en el conjunto de Alemania, la incidencia se sitúa en 80,9 casos por cada 100.000 habitantes en siete días.