Trump afirma que le parece "buena idea" que se añada su rostro en Rushmore

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que le parece buena idea se añada su cara a los rostros esculpidos de cuatro mandatarios del país en el monte Rushmore (Dakota del Sur).



"Nunca lo he sugerido, aunque en base a todas las cosas conseguidas durante mis primeros tres años y medio, a lo mejor más que ningún Presidente ¡Suena una buena idea para mí!", tuiteó el mandatario.





This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw