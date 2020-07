Así trata la prensa británica la cuarentena a los llegados de España impuesta por Johnson

No es España el único país en el que ha caído como un jarro de agua frío el anuncio del pasado sábado del Gobierno de Reino Unido de imponer una cuarentena obligatoria a viajeros procedentes de España. Como es lógico, esta decisión afecta en gran medida a los miles de británicos que cada año acuden a pasar las vacaciones a alguno de los innumerables destinos de costa del territorio español. Y, por tanto, a los operadores turísticos, que ya han afeado al primer ministro, Boris Johnson, haber hecho pública la decisión sin previo aviso. Este volumen de viajeros representa un cuarto del total de visitantes extranjeros a una de las mayores potencias turísticas de Europa. Así trata la prensa británica la cuarenta inesperada y obligatoria que tendrán que pasar sus compatriotas que vengan a España.





