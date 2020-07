Trump defiende ahora el uso "patriótico" de mascarilla

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado este lunes una foto suya con mascarilla y ha defendido su uso como gesto "patriótico" después de meses criticando a los expertos que recomendaban su utilización y se ha resistido a ser visto con ella en público.



"Estamos unidos en nuestros esfuerzos para derrotar el Virus Invisible de China y mucha gente dice que es Patriótico llevar mascarilla si no puedes guardar la distancia social. ¡No hay nadie más patriótico que yo, vuestro Presidente favorito!", ha afirmado Trump en su mensaje en Twitter.





We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can't socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN