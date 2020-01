Polémica en el Festival de San Remo por comentarios machistas del presentador

La polémica ha llegado al Festival de San Remo. La cita musical más importante de Italia celebra este año su 70 cumpleaños, un aniversario que pasará a la historia por toda la polvareda que ha levantado las declaraciones de su veterano presentador, Amadeus.

Durante la rueda de prensa, el conductor del Festival de Sanremo dio a conocer los nombres de las mujeres que le acompañarán durante esta edición. Una presentación en la que destacó el nombre de Francesca Sofia Novello, modelo y novia del piloto Valentino Rossi.

Durante su explicación, Amadeus señaló que la joven era una "especie de apuesta personal" porque tenía mucha curiosidad de conocerla. Y es que para el presentador una de las características de Francesca era saber mantenerse en un segundo plano: "Esta chica tan guapa, obviamente sabíamos que era la novia del gran Valentino Rossi, pero la escogí porque veía que, más allá de la belleza, tiene la capacidad de estar cerca de un gran hombre quedándose un paso por detrás pese a su juventud".

Tras estas declaraciones llegó la tempestad en Twitter. Miles de usuarios criticaron la forma de expresarse del italiano y llamaron a boicotear este Festival de Sanremo bajo el hashtag #boycottSanremo.

Por su parte, el presentador ha querido explicar, en declaraciones al Corriere della sera, que no se han entendido sus declaraciones: "Me entristece que se hayan interpretado con maldad mis frases, he sido malinterpretado". Además, el presentador ha afirmado que el sexismo solo está en las orejas de aquellos que lo escuchan porque "Francesca me ha dado las gracias. Ella también está cansada de esta estúpida polémica".

Una respuesta al medio italiano que termina con esta afirmación: "Habría dicho lo mismo de la pareja de una mujer famosa".