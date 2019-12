Hasan Diab, nuevo primer ministro de Líbano tras un mes de parálisis

El presidente libanés, Michel Aoun, designó este jueves al político independiente Hasan Diab como primer ministro más de un mes y medio después de la dimisión del anterior, Saad Hariri, y en medio de una profunda crisis en el país.

Diab, que obtuvo 69 votos de los 128 escaños del Parlamento, es actualmente profesor de la Universidad Americana de Beirut (AUB), una de las instituciones educativas más prestigiosas de Oriente Medio, y ocupó el cargo de ministro de Educación (2011-2014) bajo el gabinete de Najib Mikati.

"He sido informado por el presidente Aoun de los resultados de las consultas parlamentarias y he sido designado con la tarea de formar el próximo Gobierno, y agradezco al presidente y a los representantes la confianza que me han dado", dijo Diab en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Baabda tras reunirse con el presidente.

Su nombramiento ha sido acordado por la coalición abanderada por los grupos chiíes Hizbulá y Amal, además del cristiano y aliado Corriente Patriótica Libre, las dos que más escaños ocupan en el Parlamento tras las elecciones de 2018 en el país mediterráneo.

Diab no ha recibido ningún apoyo del bloque suní, que o se ha abstenido o ha votado por el jurista y diplomático Nawaf Salam, quien ha obtenido 13 votos. Para ser designado primer ministro se necesita la mitad de los escaños del Parlamento.



Los retos del nuevo primer ministro

Diab tiene ahora la ardua tarea de formar un Gobierno en una cámara dividida y en un país que vive una ola de protestas cuyos manifestantes ya han convocado movilizaciones para esta tarde.

En los últimos días, el nombre de Hariri se volvió a poner sobre la mesa para volver a ser jefe del gobierno, aunque este miércoles reiteró su decisión de no repetir en el cargo.

Hariri buscaba formar un Gobierno exclusivamente de expertos, aunque el presidente Aoun ha insistido en que sea político y tecnócrata, en las mismas proporciones.

El Líbano vive desde el pasado 17 de octubre unas protestas en contra del Gobierno, motivo por el que Hariri renunció el pasado 29 de octubre como primer ministro, puesto reservado para los musulmanes suníes, según los acuerdos de reparto de poder sectario adoptados después de la guerra civil libanesa (1975-1990).