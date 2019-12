¿Qué pasa ahora con el Brexit?

El Brexit marca las elecciones generales del Reino Unido que se celebran este próximo jueves. El primer ministro, Boris Johnson, consiguió finalmente adelantar los comicios -previstos en principio para 2022- y establecer la fecha que quería desde un principio: 12 de diciembre.

Hace casi mes y medio que se convocaron estas elecciones y, desde entonces, la salida del Reino Unido de la UE ha quedado paralizada, después de que se estableciera una nueva fecha tope: 31 de enero. La política británica no ha dado más pasos hasta saber qué parlamento saldrá el próximo 12 de diciembre y qué fuerza tendrá cada uno para defender sus postulados. La postura de no negociar y no tomar ninguna decisión más al respecto fue una petición expresa de los laboristas para apoyar el adelanto electoral.

Sin embargo, el Brexit está centrando por completo la campaña, como era de prever, y los partidos están mostrando sus diferencias respecto a esta cuestión. Los conservadores son partidarios de una inmediata salida, para lo cual esperan contar con una mayoría más amplia que la actual, tal como indican las encuestas. No obstante, se diferencia del Partido del Brexit en que éstos quieren salir sin acuerdo, mientras que Johnson sí apuesta por él.

La postura de los laboristas, que están lejos de los conservadores en las encuestas -rondarían los 200 diputados-, es un segundo referéndum, aunque su líder, Jeremy Corbyn, ha dicho que se mostraría neutral en una hipotética consulta. La misma idea de repetir el referéndum tiene el partido Liberal Demócrata -partidario de cortar de raiz el proceso de Brexit-, por lo que ambas formaciones esperan sumar una mayoría tras los comicios que dé un giro a la situación actual, algo que parece muy complicado con las encuestas en la mano, pues los centristas rondarían los 30 escaños y la suma con los laboristas estaría muy lejos de los 326 que supone la mayoría en la Cámara de los Comunes.

Difícil retomar el Brexit hasta después de Navidad



Dados los procedimientos necesarios para la constitución del Parlamento británico y la cercanía de la Navidad, no se espera que el asunto del Brexit se retome antes de las fiestas, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones. Sin embargo, aún quedaría por delante casi un mes hasta que se cumpla la prórroga para la salida de la UE.

Si lo que algunas encuestas pronostican se convierte en realidad y Johnson consigue una amplia mayoría, lo más probable es que el acuerdo que logró con Bruselas sea de nuevo puesto sobre la mesa y se convierta en ley con el apoyo de la Cámara para poder llevar a cabo definitivamente la salida de la UE.

Pero en caso de quedarse lejos de esa mayoría, es una incógnita lo que podría pasar, pues deberá negociar de nuevo con las distintas fuerzas del parlamento.