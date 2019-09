Trump tacha de "caza de brujas" y "basura" el anuncio del 'impeachment'

El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó hoy de "caza de brujas" y "basura" el anuncio de la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, de que iniciará un juicio político contra él por haber presionado a Ucrania para que investigase al exvicepresidente Joe Biden.



"Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la caza de brujas en una noticia de última hora. ¡Muy malo para nuestro país!", tuiteó Trump desde Nueva York.





