Dimite la jefa del grupo parlamentario 'tory' porque no cree que May vaya a cumplir con el Brexit

La jefa del grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha dimitido este miércoles porque no cree que el Gobierno de Theresa May vaya a cumplir con el Brexit, al tiempo que ha instado a la primera ministra a "tomar la mejor decisión" para Reino Unido, el Ejecutivo y los 'tories'.



"Con gran pesar en mi corazón, renuncio", ha dicho Leadsom en una carta que ha difundido a través de su cuenta oficial de Twitter a última hora del miércoles, tras una jornada en la que se han multiplicado las voces dentro del Partido Conservador que abogan por una dimisión inmediata de May.





It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH