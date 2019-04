La Fiscalía cree que el incendio de Notre Dame comenzó de forma accidental

Las autoridades francesas priorizan la hipótesis de un origen accidental del incendio que devastó durante horas la catedral Notre Dame de París y los investigadores han comenzado ya a interrogar a los testigos.



"Nada por ahora va en la línea de un acto voluntario. En este momento, se da prioridad a la pista accidental", destacó en declaraciones a la prensa el fiscal de París, Rémi Heitz, que es el responsable de la investigación.



El fiscal de París ha dicho que todavía se está tomando declaración a los testigos del incendio. En el momento en el que se originaron las llamas en la catedral estaban unos quince obreros trabajando. "Se van a utilizar todos los medios para conocer la verdad", ha explicado Heitz, antes de señalar que hay "más de 50 investigadores" de la Policía Judicial trabajando en el caso.





El inicio del fuego. Vídeo: ATLAS

Incendio totalmente extinguido

El mundo, conmocionado. Vídeo: ATLAS

Reunión del Gobierno para impulsar un plan de reconstrucción

El antes y el después del incendio

Preocupación por el estado de la estructura de la catedral

Pendientes de la estructura de la catedral de Notre Dame. Vídeo: ATLAS

Heitz explicó que los expertos tendrán que hacer, pero que no las podrán efectuar hasta que no entren en el edificio, algo que por el momento "no es posible porque no es estable".Según su relato, hubo una primera alerta a las 18.20 (16.20 GMT) pero la constatación del fuego llegó 23 minutos más tarde en el envigado. Entre tanto, se había procedido a laLa Fiscalía abrió el mismo lunes por la noche una investigación porEste martes por la mañana, el ministro de Cultura francés, Franck Riester, ya había avanzado que la hipótesis más probable era la de un incendio accidental que pareció iniciarse en torno a la aguja de la catedral donde, para lo cual se había montado un andamiaje de 100 metros de altura.Cinco empresas trabajaban en esa restauración y los interrogatorios de la quincena de empleados que estaban presentes han comenzado.El Servicio de Bomberos de París ha dado este martes por la mañana porque se inició el lunes por la tarde en la catedral de Notre Dame de París y que ha causado graves daños en este símbolo de la arquitectura gótica francesa con más de 800 años de antigüedad.ha asegurado Gabriel Plus, portavoz de los Bomberos de París, en declaraciones a la prensa. "Ahora llega la fase de los expertos", ha afirmado, en referencia a las labores de los técnicos para averiguar las causas de este grave incendio que ha provocado, entre otros daños, el derrumbe de la aguja de Notre Dame."Durante toda la noche, el dispositivo se ha centrado enpara estar seguros de que el incendio no se reactiva y en vigilar las estructuras del edificio para que no se derrumben", ha indicado Plus, según informa la cadena de televisión gala BFM.El portavoz de los bomberos de la capital gala ha señalado que los efectivos han estado luchando durante horas contra las llamas en un incendio que se extendió rápidamente en los primeros momentos por"La prioridad era proteger las torres norte y sur, así como las obras de arte", ha señalado. Dos policías y un bombero resultaron heridos leves en las labores de extinción de este grave incendio en Notre Dame. El incendio , que comenzó poco antes de las 19.00 de la tarde (hora local) y que podría estar relacionado con las obras de rehabilitación que se realizaban eel templo, pudo, tal y como han explicado los bomberos., ha asegurado al diario 'Le Parisien' que "no había trabajadores en el lugar" cuando se produjo el incendio por la tarde., lo que hizo que las llamas se extendieran por todo el armazón que sujeta el techo, que poco a poco fue pasto de las llamas, que también afectaron a algunos arbotantes., pero las autoridades evacuaron todo el perímetro, así como parte de las viviendas adyacentes para evitar que fueran afectados por el humo.Kaissia Rouan, que se encontraba en el parque adyacente al templo, aseguró a Efe que "cuando llegaron los bomberos ya había muchas llamas que salían del tejado" de la catedral.. Cada vez había más, nos hemos ido a la parte delantera y nos han desalojado para evitar que nos afectara el humo. Hemos visto las llamas salir de la catedral. Es muy triste", aseguró la turista visiblemente afectada.El ministro Riester insistió en que el Estado asumirá su responsabilidad en la reconstrucción que ya desde el lunes por la noche anunció ely en paralelo confirmó que se va a poner en marcha "una gran suscripción nacional" para que los particulares puedan aportar fondos.El Gobierno de Francia ha convocado una reunión liderada por elen el palacio de Matignon para preparar un "plan de reconstrucción" con los ministros de Cultura y de Cuentas Públicas, Franck Riester y Gérald Darmanin, y con el secretario de Estado de Interior, Laurent Nuñez.El ministro del Interior, Christophe Castaner, que se encuentra de viaje oficial en una isla de los territorios de ultramar galos, ha avanzado que adelanta su regreso a París por elque ha sufrido Notre Dame.Tras el incendio en la catedral, La República En Marcha, el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha informado de quepara las elecciones al Parlamento Europeo de mayo. Nicolas Bay, dirigente del partido ultraderechista Reagrupación Nacional, ha avanzado que su partido cancela durante 24 horas la campaña.Por su parte, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado que organizarápara la reconstrucción de la catedral, un símbolo de la arquitectura gótica francesa y europea, y ha avanzado que desbloqueará 50 millones de euros para estos trabajos.El teniente coronel José Vaz de Matos, miembro de la Dirección General de Patrimonio de Francia, ha asegurado que. "El corazón de la nave ha sufrido enormemente", ha indicado. "Ayer por la tarde, un buen número de colecciones inestimables se salvaron. En el interior continúan obras de gran formato, algunas de las cuales han sufrido los efectos del incendio pero podrán ser restauradas", ha comentado este experto.El responsable de Patrimonio ha destacado que"La calcinación generalizada ha hecho que una gran parte del andamiaje se haya quemado. Analizaremos las decisiones a tomar en el periodo de tiempo más breve posible", ha señalado.Ahora la cuestión es evaluar si la estructura del edificio podrá soportar los daños que le ha causado el fuego.En una improvisada comparecencia ante la prensa el secretario de Estado de Interior, Laurent Núñez, subrayó quecómo va a resistir la estructura al incendio muy grave de esta noche".Las llamas han provocado que se hayan quemado dos tercios de la techumbre de la catedral de París, explicó este martes el ministro francés de Cultura, Franck Riester, que subrayó queseñaló Riester en una entrevista a la emisora de radio "France Info". Además de los daños en el techo, el fuego también provocó el derrumbe de la aguja central del templo.Riester hizo un recuento rápido de algunos de los principales elementos de la catedral y señaló que, pero también que "el tesoro de Notre Dame de París se ha salvado gracias al trabajo excepcional de los bomberos" y se encuentra a resguardo en el Ayuntamiento. Dentro de ese tesoro, la pieza más conocida es la túnica de lino del rey San Luis, del siglo XIII.según el titular de Cultura, pero se mostró más cauto sobre los otros dos, en espera de que se pueda verificar su estado.Reconoció que los vitrales han sufrido daños y no quiso adelantar su opinión sobre la situación de los grandes cuadros, que por su dimensión no pudieron ser evacuados.