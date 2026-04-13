Alberto ValdésDirector de Relación con Inversores de Día
Presenta:
Pablo Fernández, Analista Renta 4
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Pablo Fernández, Analista Renta 4
Desde una perspectiva financiera, la calidad de este crecimiento es notable, ya que se encuentra impulsado primordialmente por un aumento en los volúmenes de venta comparables, en lugar de depender de la inflación o de la mera expansión de la red. Esto se fundamenta en varios pilares estratégicos que han demostrado su eficacia. Por un lado, la fortaleza de la marca propia se consolida como un motor de ventas clave, creciendo un 10% y representando ya cerca del 60% de la facturación total. De forma paralela, la apuesta por la categoría de productos frescos ha resultado en un crecimiento del 15%. El éxito de estas iniciativas se ve amplificado por una eficaz estrategia de cliente, materializada en el "Club Dia", que con cerca de 6 millones de miembros fidelizados asegura una base de ingresos sólida. Complementariamente, el canal online [...] crece a doble dígito y aporta ya más del 4% de las ventas totales. Finalmente, a este crecimiento orgánico se suma la contribución de la expansión física, con 94 nuevas aperturas.
Este robusto dinamismo en los ingresos ha sido el catalizador principal para una notable expansión de la rentabilidad operativa. La compañía ha logrado mejorar su margen EBITDA en 60 puntos básicos, situándolo en el 6,8%. El principal factor detrás de esta mejora es el apalancamiento operativo; al crecer las ventas por encima de la inflación y de los costes variables, se ha conseguido una dilución muy eficiente de la estructura de costes fijos. [...] El resultado de estas sinergias es un EBITDA ajustado que supera los 300 millones de euros, con un crecimiento del 20%, lo que a su vez ha impulsado el beneficio neto en España hasta los 166 millones de euros, duplicando la cifra del ejercicio anterior.
La consecuencia directa de esta fuerte mejora en la rentabilidad operativa es una sólida generación de caja, permitiendo a la Compañía mantener una estrategia financiera prudente. Por una parte, ha permitido financiar la expansión de la red de tiendas con 94 nuevas aperturas brutas en 2025. Por otra parte, se ha destinado parte de esta caja a fortalecer el balance, reduciendo el endeudamiento financiero en España hasta los 250 millones de euros.
En cuanto al negocio en Argentina, pese al entorno desafiante del país, parece encontrarse en un punto de inflexión. [...] Además, cuenta con una envidiable posición competitiva, autofinanciándose y con una posición de caja neta positiva de 60 millones de euros. Por todo ello, Argentina se considera un activo estratégico para la Compañía, descartando una desinversión a corto plazo.
De cara al futuro, las perspectivas para 2026 mantienen este impulso positivo, con la previsión de superar nuevamente el objetivo de crecimiento del 6%. Se espera que la expansión de la red gane protagonismo con la ambición de duplicar el ritmo de aperturas netas. En cuanto a la rentabilidad, la compañía proyecta una mejora de márgenes más orgánica y sostenida, con el objetivo a largo plazo del 7,5%-8% para 2029 aún en el horizonte. Precisamente, la excelente velocidad de ejecución ha abierto el debate sobre una posible actualización de los objetivos del plan estratégico.