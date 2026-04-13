Nextil culmina su reestructuración y se prepara para un futuro prometedor

El segundo gran motor es Guatemala, su plataforma para abastecer a Estados Unidos con la inmensa ventaja de operar bajo arancel cero. Con una macrofábrica de 13.000 metros cuadrados y una inversión de 35 millones de dólares en tecnología, Nextil ya ofrece el "paquete completo" (desde el hilo hasta la prenda terminada) para blindar los beneficios fiscales de sus clientes. A preguntas de Sánchez-Grande sobre el impacto geopolítico, Revenga confirmó que la crisis de Oriente Medio y los altos costes del transporte desde Asia han acelerado el nearshoring. Hoy, producir en China (sumando aranceles y logística) cuesta lo mismo que en Centroamérica, provocando una avalancha de marcas estadounidenses que buscan relocalizar su producción más cerca de casa.

Pero la joya de la corona que será el motor futuro de la empresa es NextGreen. Se trata de una línea de prendas 100% recicladas, fabricadas en Centroamérica y con tintado natural de cero emisiones, que apenas cuesta un 5-10% más que una camiseta asiática convencional. Este producto se ha adelantado a la restrictiva ley SB 707 de California, que obligará a que toda la ropa vendida en el estado sea reciclada para 2030. El impacto en el pragmático mercado americano ha sido rotundo: Nextil ha firmado acuerdos por 375 millones de dólares para los próximos cinco años.

Como concluyó Sánchez-Grande al cierre del encuentro, la travesía por el desierto ha terminado. Con la deuda controlada bajo un límite estricto de 2,5 veces el EBITDA, fábricas punteras, la geopolítica a su favor e importantes contratos plurianuales que garantiza buena parte del crecimiento futuro, Nextil se ha posicionado adecuadamente para un futuro prometedor.