¡Hala Alba! ¡Força Asensio! El Mundial marca un paréntesis en la rivalidad de LaLiga

Con el Mundial de Qatar, eso sí, no importa más color que el azul celeste. “Vivo el fútbol como uruguaya, no como catalana, así que me puedo olvidar fácilmente de cualquier rivalidad en LaLiga. Creo que eso es igual para cualquier uruguayo que, por muy aficionado que sea del Madrid o del Barça, animará con toda la pasión a Araújo o Valverde”, asegura. Aunque se permite una pequeña licencia: “Fede es un jugador excepcional que tiene para mí tiene un único defecto: jugar en el Real Madrid”. Bromas aparte, Figueras explica que en Uruguay se vive este Mundial con una cierta ilusión, a pesar de que necesitan una gesta para clasificarse para la siguiente fase (ganar a Ghana y esperar que Corea del Sur no gane a Portugal por más diferencia de goles). “Tenemos una buena selección formada por una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes que luchará hasta el final. ¡Que nadie se olvide de la garra charrúa!”.

“A tope con España… y luego con Francia” David Carmona, presidente de la Peña Real Madrid de París.

La familia de David Carmona se trasladó de Madrid a París cuando él tenía apenas siete años, por lo que él se siente mitad español y mitad francés. De todos modos, en cuestiones futbolísticas pesan más los orígenes. “Mi padre vendía bocadillos y bebidas en Chamartín, así que yo soy madridista de cuna. Por eso, con siete españoles más fundamos la Peña Real Madrid de París, que es actualmente la única peña oficial del club en la capital francesa”. Y en el Mundial, su primera preferencia es la Selección Española y, justo a continuación, la francesa.