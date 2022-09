Tener un propósito

Propósito de marca: Innovar para ayudar a las personas

Además, el ikigai no se limita solo a la esfera personal. Son muchas las empresas y marcas conocidas que han encontrado su ikigai, han definido muy bien su propósito y lo han convertido en el eje de su actividad y centro de su estrategia. Nissan es buen ejemplo de ello. La innovación forma parte de su ADN, siempre con el firme propósito de mejorar, enriquecer la vida de las personas y avanzar hacia un futuro con Zero Emisiones y Zero Accidentes.

Para ello, el fabricante japonés de automóviles no duda en cuestionar lo preestablecido y asumir riesgos. En 2007 inventaron el segmento del urban crossover, con el modelo Nissan Qashqai a la cabeza, y en 2010 fueron los primeros en lanzar el primer coche eléctrico del mercado, el Nissan LEAF. Este año la gran innovación es el Nuevo Nissan ARIYA. Diseño vanguardista, seguridad, máximo confort y la última innovación tecnológica en el primer SUV 100% eléctrico de la marca.