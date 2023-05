La Copa del Rey de Ozuna y todo el show que empieza en Mario Vaquerizo y repercute en el equipo de tu pueblo

De David Bisbal en la final de Copa de 2019 a Ana Mena en la final de la Copa de la Reina del próximo 27 de mayo pasando por la presente final de Copa del Rey con el mencionado Ozuna, que es cabeza de cartel de un ‘festival’ en el que le acompañan DJ Brian Cross, Romy Low, Marta Sánchez, Soraya Arnelas y Alaska y Mario, y que tendrá lugar desde las 20:00 horas hasta las 21:15 horas, cuando el aspecto deportivo tome el mando. “Es de una alta complejidad organizativa porque hay que mezclar el show con todas las acciones deportivas a las que no pueden afectar ni lo más mínimo: los minutos de calentamiento, regar el césped de manera óptima, la ceremonia de los himnos así como la intimidad en el vestuario -no se puede ver condicionada por camerinos de artistas o el paso de personal relacionado con el show musical-. Además, a esto hay que añadir el escrupuloso tiempo de montaje y recogida de escenario, la correcta iluminación, un sonido de calidad…”, Mora relata el ajuste milimétrico de cada acción que nada tiene que envidiar al de los eventos más famosos del mundo.

“No pretendo aleccionar a nadie, pero he asistido a muchos festivales y el nivel del montaje que se despliega en la Copa del Rey no tiene nada que envidiar a un montaje de los MTV Awards, por ejemplo. El nivel internacional que había, como experto, era... de ‘nivelón’. La producción, el sonido, los profesionales que rodeaban el evento, la velocidad de trabajo, el respeto hacia el césped… fue todo de talla mundial y este año se va a repetir acompañado de otros artistas”. Con un cuarto de siglo inmerso en la industria musical, Mario Vaquerizo muestra la grandeza de un evento que para el público asistente al estadio es un regalo en directo incluido en su entrada de fútbol. No en vano, la agencia que contrata la Real Federación Española de Fútbol para la producción y montaje del evento es PRG, que es la misma agencia que realiza la Super Bowl. Con lo que Mario, Alaska, Marta Sánchez, Ozuna y compañía -junto a todos los aficionados- gozan de la misma calidad que el famoso show del descanso de la final de la NFL.