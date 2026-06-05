Canaragua impulsa la seguridad ambiental para las generaciones futuras

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Este año, Naciones Unidas promueve la acción climática en el Día Mundial del Medioambiente. El lema “Por el clima ya” nos invita a actuar unidos por un mundo que avanza hacia un cambio de paradigma mediante dos estrategias: la mitigación, para limitar el calentamiento global, y la adaptación para proteger a las personas y a los territorios.

Canaragua, del grupo Veolia, empresa de gestión del ciclo integral del agua en Canarias, es referente en las Islas en iniciativas para la transformación ecológica. La compañía trabaja en los ámbitos del agua y los servicios medioambientales con el objetivo de preservar, eficientar y regenerar un recurso natural esencial como es el agua, haciendo una clara contribución tanto en mitigación como en adaptación. En 2025, con un equipo de más de 1.000 personas en el Archipiélago, Canaragua y sus participadas han dado servicios de abastecimiento a más de seiscientos mil isleños y a una parte importante de quienes visitan nuestras zonas turísticas.

La desaladora DESALRO 2.0 fue reconocida por Guinness World Records por su eficiencia energética (Gran Canaria).

Seguridad ambiental frente al cambio climático

Las soluciones de Veolia que Canaragua traslada a las Islas ofrecen seguridad ambiental a la ciudadanía en los territorios donde opera mediante tres ejes clave principalmente: garantizar la disponibilidad y calidad de recursos naturales esenciales como el agua; implementar una economía circular para dar una nueva vida a los residuos; y reducir la contaminación y descarbonizar para proteger tanto la salud humana como la actividad industrial.

Seguridad ambiental significa, por lo tanto, garantizar la disponibilidad de recursos esenciales para la vida cotidiana en cualquier circunstancia. El agua es vital y garantizar su disponibilidad y calidad, es imprescindible y fundamental para cuidar el entorno y la calidad de vida de quienes viven y visitan las Islas proteger la salud humana y ambiental.

Por ello, la compañía trabaja para seguir manteniendo sus servicios incluso en situaciones críticas como episodios de sequía o conflictos geopolíticos. Esto es fundamental para el bienestar de las personas y para la industria, la agricultura y las administraciones públicas, ya que los recursos naturales sustentan nuestro sistema económico y social, protegiendo la vida de las comunidades.

Aves en la depuradora de El Tablero (Gran Canaria).

Canaragua pone a disposición su capacidad operativa, conocimiento experto y tecnología consolidada para una gestión eficiente de los recursos naturales, generando de este modo un impacto positivo a nivel ambiental, social y económico.

Mitigación

La estrategia de mitigación consiste en reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ y mejorar la huella ambiental mediante soluciones de eficiencia energética, valorización de residuos o recuperación de recursos derivados del tratamiento de aguas residuales o producción de energía renovable local.

En este ámbito, destacan algunos proyectos de la compañía, como su participación, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias y un socio local, en el desarrollo de la planta desaladora DESALRO 2.0, un proyecto que alcanza la mayor eficiencia energética en la desalación de agua de mar por ósmosis inversa, que ha obtenido oficialmente el reconocimiento del título de Guinness World Records (GWR) y que sitúa a Canarias a la vanguardia en innovación en este campo y como exportador de tecnología.

Ave en la depuradora de El Tablero (Gran Canaria).

Adaptación

Paralelamente, Canaragua implementa soluciones integrales de adaptación para garantizar la preservación y disponibilidad de los recursos hídricos, tanto de fuentes convencionales como no convencionales, frente al cambio climático. La regeneración y reutilización del agua, la desalinización o la resiliencia de las infraestructuras son ejes fundamentales de esta estrategia.

La compañía es pionera en el modelo de ecofactoría, que transforma las antiguas depuradoras en infraestructuras generadoras de recursos y beneficios ambientales. En ellas, además de regenerar el agua para nuevos usos urbanos, agrícolas e industriales, se convierten los residuos en nuevos recursos, se produce energía renovable y se preserva la biodiversidad del entorno.

La modernización de la Estación Depuradora de Agua Residual (EDAR) de Punta del Hidalgo, operada por Teidagua, empresa mixta participada por Canaragua, ha incrementado su capacidad de tratamiento e incorporado un nuevo sistema para regenerar el 100% del agua residual urbana tratada. Estos caudales regenerados se destinan a la reutilización para riego agrícola de cerca de más de 90 hectáreas de terreno en la comarca nordeste lagunera.

Canaragua, con el apoyo de Veolia, demuestra que la seguridad ambiental es posible cuando innovación y compromiso dan lugar a soluciones que garantizan la disponibilidad de los recursos y la resiliencia de los territorios. Actuar por el clima es una responsabilidad compartida que Canaragua asume cada día en beneficio de las comunidades del presente y del futuro.