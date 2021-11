“El campus que me abrió las puertas a la programación”

He asistido al Open Day de 42 Madrid para conocer en primera persona este campus gratuito con una metodología disruptiva, sin libros ni profesores y donde podría convertirme en programadora sin tener conocimientos previos

Como redactora que soy, podéis imaginar que vengo del mundo de las letras. Me muevo en el entorno digital así que entiendo lo básico de html, cms y sé que existen diferentes lenguajes de programación como JavaScript o Python. Poco más. Cuando me invitaron al Open Day de 42, un taller de programación para no programadores donde introducirte en el mundo del código, estaba entre emocionada y asustada. ¿Cómo voy a ir a “programar” si soy de letras? Pero la metodología de 42 es innovadora, disruptiva y sitúa a los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje basado en el ‘peer to peer’ (de igual a igual) y la gamificación.

Acudí a las 16:00 horas al Distrito de Telefónica en Madrid. Entre mis compañeros del Open Day había personas de todas las edades y profesiones. Nos contaron que el proyecto nació en 2013, cuando un empresario se dio cuenta de que no encontraba talento digital para su empresa. Entonces decidió invertir en un proyecto que ayudaría a la transformación de la sociedad a través de la educación y la empleabilidad. A España llegó en 2019 de la mano de Fundación Telefónica a Madrid y también está en Urduliz (Bizkaia) y Barcelona y en enero se abre el primer campus en Málaga.

Como curiosidad, su nombre hace referencia a un concepto procedente de la saga de libros de Douglas Adams “Guía del autoestopista galáctico”. Para el sentido de la vida, el universo y todo lo demás: la respuesta es 42. Justo, este número cobra mayor relevancia entre la comunidad de programadores ya que 42 es 101010 en binario y el carácter número 42 en ASCII es el asterisco, que se considera un comodín. Todo un guiño a lo que se viene a aprender aquí.

Para que conociéramos qué es 42 en primera persona, Jaime y Pablo, estudiantes de 42, nos contaron su propia experiencia. “Al principio cuando llegas no entiendes nada, pero luego te das cuenta de que has aprendido mucho. No tienes profesor al que preguntar, solo a tus compañeros que igual están más perdido que tú”, nos cuenta Pablo. Antes de que te admitan tienes que pasar por un período conocido como la piscina. Son 26 días presenciales en el campus programado en los que tienes que dar lo mejor de ti mismo. Sobre ello, Jaime nos dio la clave de 42 y es que “compites contigo mismo mientras ayudas a los demás a enriquecer el entorno”. Y es que, en 42, avanzas de la mano de tus compañeros. No hay plazas limitadas, por lo que la piscina es un período en el que no compites contra tus compañeros. Cualquier persona interesada en la programación, independientemente de sus conocimientos, puede probar el modelo transgresor de 42 que ofrece formación en oportunidades laborales como ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, blockchain o IoT. Los estudiantes suelen estar una media de 3 años y salen preparados para el mercado laboral. Este método garantiza el 100% de empleabilidad y los que lo cursan obtienen una media de ocho ofertas de trabajo por estudiante durante el tiempo que permanecen en el programa. La metodología consigue que las personas que salen de aquí sepan relacionarse, hacer equipo y optimizar el tiempo. Hay dos lemas en 42: up to you (depende de ti mismo) y “aprender a aprender”, una nueva manera de experimentar la vida.