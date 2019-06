La gestión de la basura, a años luz de lo que nos exige Europa

Por otro lado, según un informe de Greenpeace, la propia bolsa de la basura (el 50% están hechas con plástico) multiplica la magnitud del problema. Algo que se acentúa por el propio sistema de gestión de los residuos, que no garantiza que depositar los envases en el contenedor correspondiente sea una garantía de reciclaje. A pesar de que las empresas envasadoras, distribuidoras y grandes superficies tienen la obligación legal de recuperar y reciclar el 100% de los envases vendidos, esto no sucede en realidad. Esta actitud representa un ahorro para estas empresas, pero supone un sobrecoste para los ciudadanos, al tener que pagar la recuperación y tratamiento de estos residuos. Además, provoca un grave problema de contaminación al perderse todos los días decenas de millones de envases plásticos que se convierten en microplásticos. La mayoría de estos diminutos fragmentos de plástico terminan en el mar, donde son ingeridos por la fauna marina.

El 96,4% de los residuos tratados corresponden a la categoría de no peligrosos (48 millones de toneladas, un 9,9% más que en 2013) y el resto fueron residuos peligrosos (1,8 millones, un 2,7% menos). Del total, el 54,3% se destinó al reciclado, un 38,9% al vertido y un 6,8% a la incineración. En cuanto al reciclaje, en 2014 se llegó a 27 millones de toneladas, y fueron principalmente residuos metálicos (12,3 millones) y papel y cartón (4,1).

Ligera mejoría, pero a años luz de los objetivos de la Unión Europea. Aunque los ciudadanos van concienciándose lentamente sobre la urgente necesidad de aumentar el reciclaje de la basura que generan, España solo recupera el 34% del total de los residuos que produce, casi quince puntos menos que la media europea (46%) y lejos del objetivos marcados por la Comisión Europea, que ha fijado que se recicle el 55% en 2025 y el 65% en 2035. Son porcentajes de obligado cumplimiento para acabar con un problema ambiental importante, porque los vertederos no aguantan más y la única solución a corto y medio plazo es que aumente el reciclado, dados los problemas ambientales de la incineración. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la industria española genera 129 millones de toneladas de residuos al año, de los que 125 millones no son peligrosos, pero 3,2 millones sí lo son.