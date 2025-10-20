Telefónica consigue en exclusiva los derechos de la UEFA Champions League hasta la temporada 2030/2031

La plataforma de televisión Movistar Plus+ ocupa un lugar de gran relevancia en la oferta convergente miMovistar de Telefónica, que reúne comunicaciones y servicios a clientes sustentados sobre la mejor red del país, tanto fija como móvil.

Frente al creciente interés de plataformas globales por posicionarse en el mercado con contenido en directo, Telefónica se ha asegurado su rol determinante en el deporte premium, uno de los elementos diferenciales de su oferta de cara a la captación y fidelización de sus clientes en España.

Los torneos futbolísticos europeos, que actualmente ya forman parte de la oferta televisiva del operador a través de Movistar Plus+, continuarán de esta forma fortaleciendo la oferta de la compañía. Telefónica, focalizada en contar con un carácter diferencial en un entorno de mercado altamente fragmentado en España, seguirá contando con la Champions League y el resto de torneos UEFA.

La oferta convergente de la compañía le permite en ese competido escenario mantener, con gran holgura frente al resto de operadores de telecomunicaciones, un servicio excelente y diferenciado con gran poder de fidelización entre el público. Las competiciones UEFA, con más de 140 partidos por temporada solo en la Champions League, son uno de los factores distintivos de la oferta premium de contenidos de Movistar Plus+.

El nuevo acuerdo de Telefónica, que se trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consiste en una adjudicación por valor de 1.464 millones de euros, a razón de 366 millones de euros por cada una de las temporadas incluidas.

En la rueda de prensa ofrecida durante la última presentación de resultados, liderada por el presidente de la compañía Marc Murtra, los interrogantes sobre los derechos deportivos fueron una de las materias del interés de los periodistas. A preguntas de estos, Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, reconoció que “los derechos deportivos son parte importante de la estrategia y, específicamente, los derechos del fútbol” para el posicionamiento en el alto valor. Sin embargo, Gayo recordó que se acudiría a la subasta con una propuesta “financieramente disciplinada”.

Además, la nueva adjudicación abre a Telefónica una horquilla más amplia de tenencia de los derechos de la UEFA, con cuatro temporadas frente a los habituales trienios de los que venía componiéndose la subasta. Telefónica actualmente ostenta los derechos desde la temporada 2024/25 hasta la 2026/2027, tres temporadas por un valor de 960 millones de euros.