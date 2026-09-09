Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell reconocerán “a los que hacen”

La entidad y Prensa Ibérica impulsan una nueva edición de unos galardones que distinguen a empresas y empresarios que convierten las ideas en proyectos y hacen avanzar el tejido empresarial

Texto: Redacción

Banco Sabadell y Prensa Ibérica impulsan una nueva edición de los Premios Empresa del Año, a través de las distintas cabeceras del grupo, entre ellas Diario de Mallorca, para reconocer a las empresas y empresarios que contribuyen al desarrollo económico y social de sus respectivos territorios.

Bajo el concepto «A los que hacen», los premios ponen en valor la actitud de quienes hay detrás de toda empresa que progresa. Personas que afrontan los retos con determinación, toman decisiones y hacen que las cosas ocurran.

Una selección desde cada cabecera

La dirección de cada periódico de Prensa Ibérica, junto con su sección de Economía y con el asesoramiento de escuelas de negocio, confecciona una selección de entre cuatro y cinco empresas finalistas por categoría.

Posteriormente, un jurado formado por representantes de las principales instituciones económicas, organizaciones empresariales y empresas colaboradoras se reúne para deliberar y elegir a los galardonados. En el proceso participan también miembros de los equipos directivos de Prensa Ibérica y de la cabecera organizadora, además de un representante de cada empresa patrocinadora. El premio a la Mejor Startup del Año, por su parte, se decide mediante la votación de los lectores.

Más de 250 representantes en la gala de Mallorca

En Mallorca, el acto vinculado a este medio tendrá lugar en la finca Son Mir el próximo 29 de septiembre. Presentado por Silvia Tomás, reunirá a más de 250 representantes del ámbito empresarial, económico e institucional, convirtiéndose en un punto de encuentro para reconocer a quienes, con sus decisiones, su trabajo diario y su capacidad para llevar los proyectos adelante, hacen progresar esta isla.

La gala premiará "a los que hacen", en ocho categorías: Empresa del Año, Empresario del Año, Innovación, Internacionalización, Sostenibilidad, Empresa Familiar y Pymes, además de Startup. Cada ganador recibirá su galardón de la mano de un representante de la empresa patrocinadora correspondiente, conjuntamente con otro de Prensa Ibérica. Los asistentes disfrutarán de un cóctel posterior.

Reconocer más que el resultado

El concepto «A los que hacen» tiene por objetivo que el reconocimiento no se limite al éxito alcanzado, sino que ponga también en valor el recorrido, las decisiones adoptadas, la capacidad de adaptación, la innovación y el impacto generado.

Así, los Premios Empresa del Año quieren dar visibilidad, desde los distintos territorios en los que está presente Prensa Ibérica, a quienes transforman las ideas en proyectos y contribuyen con ellos al desarrollo económico y social.