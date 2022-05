El Club LA PROVINCIA organiza una mesa de expertos para visibilizar la Esclerosis Múltiple

Milagros del Pino López ha puesto de relieve las aportaciones que desde la asociación que preside hacen a las personas con esclerosis múltiple. «Contamos con programas sociales, psicológicos y fisioterapéuticos. Esta es nuestra labor, pero dependemos de subvenciones que muchas veces llegan tarde», lamentó. De hecho, es habitual que el colectivo tenga que adelantar la cuantía de los servicios que presta. «Hay que tener en cuenta que las necesidades son muy personalizadas porque no todos los pacientes son iguales y la enfermedad no les afecta del mismo modo». Unas palabras que no dudó en secundar la doctora Montserrat González, que recalcó que el sistema público «no cubre las necesidades reales».