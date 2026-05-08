Más ahorro para los conductores: Repsol amplía sus descuentos en combustibles hasta el 31 de mayo

Repsol sigue apoyando a sus clientes en su día a día. La compañía va a mantener durante todo el mes de mayo sus descuentos en combustibles, lo que permitirá a los usuarios de la app Waylet acumular ahorros de hasta 40 céntimos por litro, en función de las energías que tengan contratadas.



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Cualquier medida que ayude a reducir el gasto diario cobra aún más importancia en el contexto actual, marcado por el conflicto en Oriente Medio. Por eso, Repsol ha decidido prolongar hasta el próximo 31 de mayo, incluido, su campaña de descuentos en combustibles para clientes particulares, lo que les permitirá seguir ahorrando, de forma sencilla, cada vez que reposten en cualquiera de sus más de 3.300 estaciones de servicio.

Cómo acceder a los descuentos, paso a paso

Disfrutar de estos descuentos es muy sencillo: el conductor solo tiene que utilizar Waylet, la aplicación gratuita de pago de Repsol, para abonar sus repostajes. Al hacerlo, el descuento habitual que obtiene por ser cliente de la compañía se duplica de manera automática, acumulándose en forma de saldo para las siguientes compras.

E. S. Las Tablas - Foto: Repsol

Solo por ser usuario de Waylet conseguirá 10 céntimos por litro en cada repostaje, en lugar de los 5 céntimos habituales. A partir de aquí, el ahorro dependerá de las energías y servicios que cada usuario tenga contratados. Si tiene la luz con Repsol, el descuento se eleva de 10 a 20 céntimos por litro. Y quienes cuenten con más servicios y energías pueden alcanzar hasta 40 céntimos por litro. Un ahorro real para miles de conductores.

Los descuentos pueden ser aún mayores para quienes cuentan con otros servicios de la compañía: los titulares de la nueva tarjeta Waylet pueden alcanzar hasta 45 céntimos por litro, y ese descuento puede llegar hasta 50 céntimos por litro si, además, tienen contratado un seguro de hogar o de coche a través de la página web de Repsol.

Facilitar el ahorro de sus clientes es una prioridad para Repsol. La compañía puso en marcha esta campaña antes de Semana Santa, coincidiendo con el inicio del conflicto en Oriente Medio y anticipándose a uno de los periodos de mayor movilidad del año. Ahora, ha decidido ampliar estos descuentos para seguir facilitando los desplazamientos diarios de los conductores y mitigar los efectos del contexto actual sobre la economía doméstica.

Waylet: más ahorro, más comodidad

Con más de 10 millones de usuarios, Waylet se ha consolidado como una de las aplicaciones de referencia en el pago digital, al permitir abonar el repostaje de forma rápida y segura en las estaciones de servicio de Repsol y centralizar todos sus servicios en una sola plataforma.

E. S. Las Tablas - Foto: Repsol

Cada compra genera un saldo que puede utilizarse tanto en repostajes y recargas posteriores como en las facturas de luz, gas y energía solar. A través de Waylet es posible repostar sin pasar por caja, gestionar la recarga de vehículos eléctricos, contratar servicios de lavado y aspirado Repsol Klin, pagar el estacionamiento regulado en 32 localidades y más de 46 parkings privados, y comprar en una amplia red de comercios físicos y online.