Melanoma: ¿Conoce la regla del ABCDE para observar los lunares?

Actualmente el melanoma es uno de los tumores que más está aumentando su incidencia en Occidente1. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) está previsto que en 2023 se diagnostiquen 8.049 nuevos casos de melanoma en nuestro país2, un 30% más con respecto al 2020, cuando se esperaba diagnosticar 6.179 nuevos casos3. Esto es debido, según los expertos, tanto a los hábitos de exposición solar como a una mayor concienciación de la población, que consulta más a sus dermatólogos ante la aparición de lesiones en la piel1.

La mayoría de los melanomas suceden en la piel expuesta al sol. Cuando los daños producidos por la radiación solar superan la capacidad de reparación de nuestro cuerpo, se producen las mutaciones en las células que pueden acabar originando el melanoma. Hay también un mayor riesgo de melanoma en las personas que usan cabinas de rayos UVA artificiales1.

Tras la resección (extirpación quirúrgica de parte o de toda una lesión) en ciertas ocasiones se comunica al paciente que esta potencialmente curado, sin embargo, el riesgo de recurrencia de la enfermedad es alto y difiere en base al estadio.

Aunque habitualmente el melanoma en estadio II se considera un melanoma “de bajo riesgo”, este puede recurrir con metástasis a distancia como primera recurrencia. El porcentaje de pacientes que recurren con metástasis a distancia como primera recurrencia es del 34% en estadio IIA, 30% en estadio IIB, 52% en estadio IIC y un 53% en estadio III4,5,c,d.

En los melanomas las características que presentan con mayor frecuencia las lesiones vienen determinadas por la regla del ABCDE6:

Si se observa cualquiera de estos signos, es necesario acudir a un especialista para que este profesional pueda hacer una evaluación precisa del lunar.

