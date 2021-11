¿Sabías que se puede reciclar el CO2? Conoce cómo

Atala Martín





Hace ya más de 30 años, la capa de ozono de nuestra atmósfera comenzó no sólo a debilitarse, sino que sufrió un adelgazamiento debido a los efectos de los CFC (líquidos refrigerantes, agentes extintores, propelentes para aerosoles y la construcción de plásticos). La capa de ozono es la que nos protege de rayos ultravioletas procedentes de la radiación solar, por lo que la alarma saltó de los informativos a la opinión pública y de ahí a la toma de conciencia por parte de los políticos, empresas y otros agentes activos.

Tres décadas después, un estudio conjunto de científicos del Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos muestra que la capa de ozono se ha regenerado a un ritmo del 3% anual. Y es que el cierre del agujero que comenzó en la Antártida casi se ha completado debido a la prohibición de los CFCs que se acordó en Montreal en el año 1987. De este hecho se puede concluir que, definitivamente, el hombre puede actuar sobre el medioambiente de manera positiva y que es posible cambiar las condiciones atmosféricas para bien.

El desafío de hoy es cómo paliar el exceso de dióxido de carbono (CO 2 ) en la atmósfera. Ya no se trata sólo de concienciar al mundo de la urgencia de disminuir emisiones, sino de tomar cartas en el asunto y aportar un enfoque mucho más activo, implementando soluciones que permitan “retirar” el CO 2 que ya se ha liberado al ambiente.

En las dos últimas décadas, las emisiones de CO 2 han seguido en aumento. Es el momento de actuar. Pero ¿cómo?

Capturar el CO 2 de la atmósfera

La naturaleza contribuye de manera activa a captar el CO 2 y a liberar oxígeno (O 2 ) a la atmósfera: lo hace mediante la fotosíntesis de los árboles o los propios mares, que absorben de forma natural este gas. Pero la naturaleza necesita ayuda.

Y aquí entran en juego las tecnologías de captura,almacenamiento y uso del CO 2 (conocidas como CCUS por sus siglas en inglés: Carbon capture, use and storage). Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, estas tecnologías serán fundamentales para lograr la descarbonización de la atmósfera.

Además, se perfilan como una de las claves de la estrategia de descarbonización de la industria, ya que no solo se capturan el CO 2 , si no que este se reintroduce en la cadena de producción como materia prima para fabricar diversos productos: combustibles, bebidas carbonatadas, cultivo de microalgas, refrigerantes para descafeinar el café, para obtener productos cosméticos y farmacéuticos, fabricar extintores o para inyectarlos en hormigones, entre otras cosas.

El resultado son productos de muy baja huella de carbono, lo que permite un circuito de CO 2 que contribuye a lograr el balance de cero emisiones netas, un objetivo que la Unión Europea se ha marcado para el año 2050.

"El despliegue de proyectos CCUS en la UE puede ser una contribución importante para descarbonizar el sector industrial europeo sin dañar la competitividad de nuestra industria, que está sometida a unas exigencias medioambientales mucho mayores que en otras regiones del mundo. El problema del CO₂ es global y no se puede resolver comarcalmente. La UE supone el 8-9% del total de las emisiones globales y por sí sola no lo va a resolver si en China o EEUU no se atiende a esto”, explica Antonio López, gerente de Transición Energética y Cambio Climático de Repsol.

Los tres pasos para capturar y reutilizar el CO 2

Captura: hay que tener en cuenta que el CO 2 se captura desde una corriente de gases procedente de procesos industriales. Esta corriente se puede presentar en una concentración variable y altamente dependiente del proceso en el que se pretende separar.

Los combustibles sintéticos utilizan como materias primas CO 2 e hidrógeno que, para que el proceso sea neutro en emisiones, es necesario que se obtenga con energía eléctrica renovable a través de procesos de electrolisis (lo que se conoce como hidrógeno renovable). Almacenamiento: hay que destacar la importancia de buenos sistemas de acondicionamiento (humedad, temperatura, etc.) y compresión para transportar el CO 2 capturado, que llega hasta el punto de almacenamiento a través de redes de tuberías o buques adaptados para su transporte. Uno de los posibles almacenamientos es el geológico, que consiste en inyectar el CO 2 capturado en formaciones geológicas a más de 850 metros de profundidad, como yacimientos de petróleo o gas agotados o formaciones salinas.

Las estimaciones del potencial de almacenamiento geológico mundial ascienden a 8.000 Gt de CO 2 . Es decir, al ritmo actual de generación de CO 2 , existe almacenamiento potencial para 250 años. Uso: El CO 2 que se elimina de la atmósfera puede reaprovecharse como materia prima de numerosos productos. En nuestro país, compañías como Repsol ya trabajan en distintas opciones, como la incorporación de CO 2 en polioles (que es la materia prima esencial en la obtención de poliuretanos) o su utilización para la fabricación de materiales de construcción. Además, la compañía contará en Bilbao con una de las mayores plantas del mundo para producir combustibles sintéticos cero emisiones netas. El CO 2 que se obtiene en los procesos industriales de la refinería, antes de ser expulsado al exterior, se reutilizará como materia prima para la fabricación de estos combustibles. De esta forma, la refinería se transformará en un gran centro de fabricación de biocombustible para el transporte, hecho a partir de CO 2 capturado e hidrógeno renovable.

Objetivo cero emisiones netas

En 2019, Repsol fue la primera compañía de su sector en fijarse el objetivo de cero emisiones netas en 2050, por lo que toda su estrategia e inversiones se están alineando con este compromiso. Por eso, la compañía apuesta por un modelo energético híbrido que integre varias opciones tecnológicas y combine la electrificación con el uso de combustibles y materiales neutros en carbono.