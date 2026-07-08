De Bermúdez en patinete a Nueva Línea: las ideas más surrealistas para sustituir el monumento a Franco

La futura retirada del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife ha abierto un debate político, patrimonial y ciudadano sobre qué debe hacerse con uno él. Mientras las administraciones analizan los pasos legales para ejecutar la decisión, las redes sociales ya han convertiro el asunto en terreno fértil para la ironía.

La cuenta The Cultural Mag ha compartido en sus redes sociales varias propuestas, en tono humorístico, para sustituir el conocido como Monumento a la Victoria, una obra situada en la confluencia de la avenida de Anaga con la rambla de Santa Cruz y vinculada a la exaltación de Francisco Franco.

Entre las ideas difundidas aparecen opciones tan inesperadas como una escultura del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, subido a un patinete. También se propone colocar a las ex cantantes del grupo Nueva Línea, el popular muñeco de nieve instalado en una rotonda de la avenida de Los Majuelos, un homenaje a Bolorino, un grafiti de una rana o incluso una alegoría a la vivienda vacacional, uno de los asuntos que más debate social ha generado en Canarias en los últimos años.

Humor local en medio de una polémica histórica

Las propuestas no tienen carácter oficial, pero reflejan cómo una parte de la ciudadanía ha llevado a las redes un debate que lleva años presente en Santa Cruz. El monumento, obra del escultor Juan de Ávalos, ha sido objeto de discusión por su presencia en el espacio público y por su encaje en la normativa de memoria democrática.

La resolución del Gobierno de España obliga a retirar el monumento del espacio público al considerarlo contrario a la memoria democrática. La medida forma parte de un procedimiento que afecta a varios vestigios franquistas en diferentes puntos del país.

En Santa Cruz, el asunto ha generado posiciones enfrentadas. Mientras los defensores de la retirada sostienen que la ciudad no debe mantener en un lugar destacado un símbolo asociado a la dictadura, otros sectores han planteado la posibilidad de resignificar la obra o conservarla por su supuesto valor artístico.

De un rocódromo a Pepe Benavente

La publicación de The Cultural Mag ha provocado además nuevas aportaciones en los comentarios. Algunos usuarios plantean convertir el espacio en un rocódromo, mientras otros piden que el lugar lo ocupe una figura de Pepe Benavente, uno de los artistas populares más reconocibles de Canarias.

El tono de las propuestas se mueve entre la broma, la crítica social y la cultura popular tinerfeña. No se trata solo de sustituir una escultura por otra, sino de imaginar qué símbolos podrían representar mejor a la ciudad actual: desde elementos de la vida cotidiana hasta personajes del imaginario local.

Ese componente viral ha permitido que el debate salga del terreno estrictamente institucional y se traslade a un lenguaje más cercano, especialmente entre usuarios jóvenes y perfiles acostumbrados a comentar la actualidad política desde la sátira.