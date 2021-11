En el día después de que el alcalde chicharrero y una amplia comitiva municipal se trasladara hasta el Camino de La Ermita para comunicar a tres familias que tenían que desalojar sus casas por riesgo de desprendimiento de piedras de la ladera sobre sus viviendas, la vida sigue igual. Sentados en los escalones del número 9, sus propietarios, Francisco y Fefi. Él apura el cigarro; ella juguetea con la mascarilla mientras participan en una distendida conversación con Cande, la hija de Margarita, la vecina más antigua del entorno de la ermita, así como su primogénito, Fernando, que reside también en la zona con su esposa. Ambos tienen dos niñas y esperan la tercera. «Me cumplo en enero, pero siempre me adelantan el parto», dice.

Durante toda la mañana han estado inmersos en el trajín con los servicios sociales y la Policía. «Vinieron y nos entregaron la comunicación para que desalojáramos nuestras casas», explica Fernando, que precisa que él se negó a firmarla, aunque le hizo una fotografía al documento para llevárselo al abogado, al que acudió luego junto a Francisco en busca de auxilio.

La denuncia vecinal que se hizo por la presencia de una piedra sobre la entrada de la Ermita de La Candelaria, hace ya un mes, se tradujo en un estudio geológico que ha concluido el mal estado de la ladera, que amenaza a cuatro viviendas que corresponden con los número 9, 11, 13 y 14. Los técnicos dividieron la zona en tres zonas de riesgo. La más preocupante, el nivel 1, donde están las referidas cuatro casas y viven un total de once vecinos.

La parte de la montaña que pasa por la parte alta carece de malla metálica de protección, de ahí que se incremente el peligro, a diferencia de lo que ocurre en el tramo comprendido entre la bomba de agua de Emmasa y la sede de la asociación vecinal Canarias Futura, que mantiene la protección que se instaló hace veinte años. También hay riesgo, aunque no tan inminente, y la tercera área, que no se teme por ella, es el ámbito comprendido desde el puente y la sede vecinal hasta la entrada del camino de La Ermita.

La tarde del pasado viernes las autoridades acudieron y les comunicaron que tenían desalojar, y les dieron dos opciones: irse con algún familiar o acogerse a un recurso alojativo que le facilitaría el ayuntamiento.

La casa de Francisco y Fefi es el resultado de cuarenta años de trabajo para garantizarse un techo

«En la reunión, a la altura del puente, nos dijeron que nos mandaban a un hotel, cuando el alcalde se acercó a ver la casa de Francisco y Fefi ya nos ofreció una pensión y ya hoy (ayer) nos dicen que nos mandan a una ratonera», cuenta Cande, en la conversación que mantienen a primera hora de la tarde de ayer después de que ella, junto a su hijo Fernando y a Francisco acudieran a visitar las dos viviendas que ofrece el IMAS en la calle Mencey Bentenuya.

«Primero, nos ofrecieron un hotel; luego, una pensión y ahora, una ratonera donde vivir» Cande - Vecina e hija de Margarita, 86 años

«Estoy casado, tengo dos hijas y mi mujer está embarazada, y carezco de trabajo» Fernando - Vecino y nieto de Margarita

«Me ofrecen una casa con una habitación que no cabe ni el árbol de Navidad» Fefi - Vecina del número 9

«Ha sido un continuo ir y venir de los técnicos de Servicios Sociales y de la Policía», afirma la presidenta de la Asociación de Vecinos Canarias Futura, que asegura que, aunque también su madre precisa atención personalizada porque está encamada, ha estado toda la mañana pendiente de las familias afectadas. En la conversación con Fernando, le invita a que pidan al ayuntamiento garantías sobre que les van a pagar el alquiler hasta que concluya la obra, así como sobre el retorno cuando acaben los trabajos y las viviendas estén en las mismas condiciones.

Aunque les ofrecieron ir a vivir a un hotel, los afectados aseguraron ayer que les plantearon irse a dos dúplex –aunque son tres familias– en la calle Mencey Bentenuya, que ha servido de recurso alojativo. «Fuimos a verlo y... la verdad es que no está ni limpio; con una mesa de playa y unos colchones. Por lo menos que lo entreguen con todas las garantías sanitarias», cuenta Francisco. Pero a su esposa no le satisface la idea de irse allí: «Nos quieren un piso que tiene una habitación donde no cabe ni un árbol de Navidad».

Fernando y Francisco explican que el IMAS le ofrecen dos dúplex en el tercer piso del inmueble, aunque «somos tres familias». En el número 9 residen Francisco y Fefi, junto a su hijo y su pareja. En la parte baja del número 11 vive Cande, con su madre, de 86 años; y en la parte alta, su hijo, casado y padre de dos niñas.

Cande se disculpa porque dice que es «muy preguntona», para asegurar que «mi madre tiene 86 años. Tiene una máquina que necesita para el corazón, además tiene movilidad reducida... y la quieren mandar a un tercer piso sin ascensor. ¿Cómo hacemos si se va a vivir allí y tiene que ir al médico? Pues desde el IMAS me dicen que aquello es un palacio», cuenta.

Más de 60 o 70 años allí

Milagros es la madre de Cande y la más antigua de las vecinas del lugar. Aunque naturales de El Hierro, estaba casada con un latonero –que se ganaba la vida con un burro recorriendo todos los pueblos, apostilla la hija–, hasta que decidieron trasladarse a Tenerife –Milagros tenía 19 años– y se establecieron en el camino de La Ermita, donde nacieron sus cinco hijos, de los cuales «dos se encapricharon en irse ya con San Pedro», cuenta de esta forma particular Cande.

«Mi madre hacía aquí de todo; hasta quesos que vendía en una tienda que tenía en la misma casa». «Esta mañana –por la de ayer– llamé a mi hermana para que viniera porque le comentamos que tenemos que irnos, pero ya nos dijo que ella de aquí no se mueve». «Ella porque tiene movilidad reducida, sino los echa a todos de aquí», a sabiendas de que ya les llegó a orden y ahora solo depende de lo que dicte un juez.

Al lado, Francisco y Fefi, que tienen tres hijos de 41, 38 y 28 años; uno de ellos vive con los padres y su pareja. Su casa, en el número 9 de la calle de La Ermita, atesora los ahorros y esfuerzos del matrimonio. Él estuvo embarcado durante 32 años en Trasmediterranea. Al principio tenía tres meses libres al año; luego eran dos. «Yo trabajaba en las máquinas del barco y me recorrí desde Inglaterra a Francia, y fui hasta el moro». Ambos son abuelos de dos niños. «Esta tarde dice que viene mi nieto a recoger la cocinilla antes de que se la lleven». Fefi se lamenta. «Aquí hemos visto lluvias fuerte y nunca ha pasado nada porque el agua llegaba hasta ahí debajo».

Los afectados buscan alquileres de hasta 600 u 800 euros que el Ayuntamiento dice que les pagará

Cande insiste. «Tenemos la conciencia bichada, porque nosotros veíamos pasar grandes piedras por el barranco, cerrábamos la ventana y seguíamos viendo la televisión», e interviene Francisco: «Sabíamos que algún día podía pasar», porque no es la primera vez que los técnicos de Servicios Públicos se lo habían advertido.

«Yo cuando los vi con los drones y los láser midiendo y analizando la ladera se los dije: vamos a prepararnos», precisa la presidenta de la asociación de vecinos.

Como ocurrió la tarde del jueves con el alcalde, Fefi invita al visitante a conocer su vivienda. Por fuera, parece que es un pequeño casetón y una estructura de bloques, con sus ventanas. Pero por dentro... es la envidia de una vivienda de lujo. Nada más adentrarse por los escalones, a la izquierda, una barbacoa, a la derecha, tras sortear otros escalones, una cocina y un comedor, con un cuarto de baño al más puro estilo César Manrique.

En la segunda planta, amplias habitaciones a las que se accede desde un recibidor que permite la entrada al «cuarto de baño oficial», como dice Francisco, y en la azotea, «el cuarto de tenderetes» de la familia. El interior, nada que ver con lo que se ve desde fuera, es el tesoro de esta familia que ha invertido todos sus ahorros y años de trabajo en garantizarse un techo mucho más que digno. De lujo. Fefi cuenta que ella procede de Taco, luego se fueron a vivir a Miramar y más tarde a Tíncer, hasta que el matrimonio decidió comprar el terreno y hacer su casa. «Aquí llevamos cuarenta años».

Desde la azotea, Francisco se ve reflejado en la vivienda que hace seis meses habilitó al lado Fernando, en la parte alta de la casa de su abuela. «No lleva ni un año y está todo nuevito, con baños y todo». Juntos, ayer por la tarde acudieron a un abogado para buscar apoyo legal. Quieren garantías. Si se van, que el ayuntamiento les garantice el regreso cuando acabe la obra. «Incluso nos han dicho que nos pagan 600 o 800 euros de alquiler si nosotros buscamos el piso, pero no encontramos nada». Saben que el tiempo acaba cuando les llegue la orden judicial.