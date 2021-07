«Lo primero que le enseño a los amigos cuando se trasladan desde la Península y vienen a San Andrés son las vistas maravillosas que hay desde mi casa». A Yolanda Fuentes se le enciende el rostro cuando habla de su pueblo y su gente, con el sentido de pertenencia de haber alternado la infancia en el pueblo su juventud, en la etapa universitaria, en La Laguna. «Ni he perdido el acento», asegura con buen humor. El tiempo de la pandemia y sus responsabilidad profesionales le alteraron sus planes vacacionales para darse un salto y venir más frecuentemente a ver su familia y reencontrarse con las calles que la vieron crecer. «Iba a venir en Semana Santa, pero no pudo ser, pero cada vez que puedo me vengo par disfrutar de mis padres, mis hermanos, mi sobrino... y a toda la familia y a muchos amigos de la facultad. Tengo aquí muchos amigos».

Respecto a la quinta ola que afecta de forma intensa a Tenerife, Yolanda Fuentes se pone la bata para advertir que «hay que tener mucho cuidado; no podemos pasar de cero a cien en dos minutos; hay que ser consciente que estamos en pandemia y que falta aún un porcentaje de población por ser vacunada».

«Afortunadamente, la vacunación en España ha funcionado fenomenal porque tenemos una Atención Primaria que funciona bien, a pesar de una Salud Pública adelgazadita; esperemos que esto la ponga en valor».