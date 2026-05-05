Guaguas en la calle y dentro de los jardines de la Universidad: La Laguna tendrá un “intercambiador provisional” durante 20 meses

La Laguna contará con un “intercambiador provisional” durante la reforma y ampliación del actual. Se trata de unas obras que está previsto que salgan a licitación esta semana, con un coste de algo más de 9,8 millones de euros y una duración de los trabajos, una vez que se formalice el contrato, de 20 meses.

La actuación fue presentada este martes en el Cabildo de Tenerife y supondrá que durante ese tiempo se habiliten paradas para las guaguas en el exterior del recinto: en la calle Ángel Guimerá, en la que habrá 17, y en la parte baja de los jardines del Campus Central, que contará con otras trece.

El Intercambiador de La Laguna. / María Pisaca

Especies vegetales protegidas

Según las explicaciones técnicas aportadas, la habilitación de los jardines para este uso requerirá “un movimiento de tierras importante”, así como el desplazamiento de especies vegetales protegidas que se encuentran allí. Ese intercambiador provisional en la vía pública y en esa zona verde universitaria contará con dotaciones como marquesinas.

El objetivo de los trabajos que desencadenan estos cambios es conectar directamente el Intercambiador con la pasarela del Padre Anchieta, así como la reforma total de la infraestructura. Destaca la construcción de una nueva planta, la ampliación y cerramiento de los espacios de espera de las guaguas, la rehabilitación del pavimento y la renovación de la estética exterior del edificio.

Previsiones sobre la adjudicación

Las previsiones de la empresa Titsa y el Cabildo es que los trabajos puedan ser adjudicados en verano.