El exterior del parque de La Vega, en La Laguna, incorpora más aparcamientos

El exterior del parque de La Vega contará con nuevos aparcamientos. El Ayuntamiento de La Laguna está acometiendo trabajos de mejora y acondicionamiento en un espacio ubicado junto a la avenida de la República Argentina. El edil de Obras, Ángel Chinea, explica que esta actuación se enmarca en el proyecto global de creación de nuevas plazas de aparcamiento por el municipio.

«Somos conscientes de que debemos apostar por el uso del transporte público, y contamos con acciones específicas para ello, pero también tenemos el compromiso de crear espacios disuasorios de esta índole para que las personas que deseen visitar nuestro casco histórico puedan abandonar su vehículo y acceder a pie a estas calles reconocidas como Patrimonio Histórico de la Humanidad», agrega Chinea sobre este tipo de actuaciones.

Ya se han realizado los primeros levantamientos de tierra en el entorno y se están preparando las canalizaciones pertinentes para que el Área de Servicios Municipales proceda a la instalación de cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos.

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Una vez que finalice esta fase de canalización se retomarán los trabajos de acondicionamiento del terreno se procederá a la extensión de la nueva capa asfáltica, «garantizando así una superficie duradera y uniforme para el tránsito de vehículos», detalla el consistorio. Por último, se delimitarán las plazas debidamente para reorganizar el acceso y el tránsito de coches.