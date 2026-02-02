La Laguna destina 507.000 euros al Centro de Día Acaymo y refuerza la atención integral a los mayores

El Ayuntamiento de La Laguna destina en 2026 una partida presupuestaria de 507.150 euros para el Centro de Día Acaymo, el servicio de atención diurna para personas mayores, que el pasado año prestó cobertura a más de un centenar de personas al mes.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, indica que el área ha dispuesto para el Centro de Día Acaymo en este ejercicio “un ligero incremento presupuestario para seguir apostando por un recurso de referencia en la atención integral a nuestros mayores. Quienes acuden diariamente a sus instalaciones encuentran un espacio de socialización, de apoyo y rehabilitación, con el soporte de personal especializado. Allí pueden desarrollar sus capacidades cognitivas y físicas, su autonomía personal y bienestar, y prevenir situaciones de dependencia y mejorar su calidad de vida”, explica la concejala.

A lo largo de 2025 el Centro de Día Acaymo prestó atención cada mes a 103 personas mayores, con dos tipos de perfiles. En primer lugar, a 40 personas usuarias de la Unidad de Estancia Diurna (29 mujeres y 11 hombres), cuya plaza está orientada a ofrecer una atención adaptada a las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales por diferentes grados de dependencia, siempre desde un objetivo rehabilitador.

Los principales rangos de edad de los usuarios de este servicio son de entre 80 y 89 años (con 19 personas) y entre los 90 y los 100 (con 16 personas). El 32% proviene de la zona del casco histórico, el 28% de zonas periféricas como Barrio Nuevo, Geneto o La Verdellada y el 18% restante de la zona de Taco. Predomina el número de personas usuarias con deterioro cognitivo leve-moderado.

En segundo lugar, se ha proporcionado atención a 63 personas usuarias de Centro de Día (54 mujeres y 9 hombres), no dependientes, cubriendo sus necesidades básicas, terapéuticas y sociales, y con las que se trabaja la promoción de su autonomía y permanencia en su entorno habitual. En este caso la franja de edad mayoritaria es de entre 80 y 89 años, en la que se encuentran 37 personas. La mayor parte de usuarios del Centro de Día proviene de la zona del casco de La Laguna, con un 63%, seguido de zonas de la periferia con un porcentaje correspondiente al 19 %.

El centro cuenta con una trabajadora social coordinadora, una psicóloga, fisoterapeuta, un coordinador del equipo técnico, cinco gerocultores, además de el personal de recepción y limpieza.

María Cruz destaca la participación activa de los usuarios de Centro de Día, principalmente en actividades diarias como la gerontogimnasia, “que contribuye de manera significativa al mantenimiento de su estado físico”. Asimismo, a lo largo del año 2025 se han realizado seis excursiones y otras salidas de carácter semanal, fomentando la participación en la comunidad y en actividades culturales, las cuales resultan de fácil acceso gracias a la ubicación del Centro.

Del mismo modo, han participado en diversas fiestas temáticas, como Carnaval, Navidad, Semana Santa, entre otras, “que conforma un programa muy completo y adaptado que favorece la convivencia, la integración y el disfrute de los participantes”, explica la concejala, quien cita como ejemplo la grabación de la telenovela ‘Acaymo, Barranqueras de Pasión’, protagonizada por los mayores del Centro “con el propósito de combatir el envejecimiento a través de una imagen positiva, activa y creativa de las personas mayores y que tanta repercusión ha tenido”.

Los servicios que se han prestado en el Centro a lo largo de 2025 son recepción y acogimiento, atención a la salud, restauración (ofreciendo desayuno, almuerzo y merienda mediante una alimentación sana y equilibrada), peluquería, podología, transporte y programas asistenciales, dirigidos a la atención familiar, estimulación cognitiva, rehabilitación funcional, ocio terapéutico y rehabilitación física y funcional.

María Cruz también subraya “el alto grado de satisfacción de las familias y personas usuarias, que hemos podido constatar a través de una encuesta de calidad realizada en el último mes y en la que de forma mayoritaria las valoraciones se sitúan entre buenas y muy buenas”. En dicha encuesta se han evaluado diferentes aspectos relacionados tanto con la evolución del estado físico, mental y de ánimo de las personas usuarias a lo largo del año, como del funcionamiento del Centro en cuanto a la atención y cuidado personal, el programa de actividades, el trato y amabilidad de los profesionales y la calidad de organización del servicio.