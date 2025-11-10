Los Rodeos tuvo un campo de concentración: nuevo intento para encontrar restos de presos

Los Rodeos, en La Laguna, contó con un campo de concentración de prisioneros que trabajaron en la construcción de la terminal de pasajeros del aeropuerto. Las referencias sobre ese espacio no son excesivas, pero se tiene certeza de su existencia. El Gobierno de Canarias anunció este lunes que la Viceconsejería de Justicia y Seguridad impulsará la localización de posibles fosas en ese entorno, concretamente en el área militar anexa. Se trata de un proyecto dotado con 14.900 euros y que ha sido adjudicado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHIT) en el marco de financiación estatal de Memoria Democrática.

La iniciativa, que sigue a otras realizadas en el municipio, contempla la «inspección no invasiva mediante tecnología georradar» de aproximadamente 90.000 metros cuadrados. Los trabajos incluirán la elaboración de un informe técnico con resultados y recomendaciones para futuras intervenciones, según recoge la nota de prensa del Ejecutivo regional.

El proyecto del aeropuerto

«En el entorno de La Laguna se quiso desarrollar desde finales de los años 20 del siglo pasado, y especialmente en la década de los 30, un espacio dedicado a la llegada y salida de los aviones, tanto de uso civil como militares o científicos», contextualiza el proyecto de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife. «El aspecto llano, sin grandes dificultades orográficas, hizo que la zona fuera elegida como primera base para el aterrizaje de aeroplanos, siendo necesarias labores de preparación del terreno y acondicionamiento que se produjeron, tanto como mano de obra asalariada como por un grupo de unos 250 presos republicanos», añade el documento.

Varios trabajos históricos sitúan en Los Rodeos uno de los campos de trabajo forzado más significativos de Canarias, creado tras el estallido de la Guerra Civil. Entre 1936 y 1939, esos cerca de 250 prisioneros –procedentes principalmente del penal de Fyffes– fueron obligados a trabajar en la nivelación y construcción de la pista del futuro aeropuerto, entonces bajo control militar.

Políticas públicas

El Gobierno de Canarias indica que con la acción que ahora se llevará a cabo reafirma su compromiso con las políticas públicas de memoria democrática y que promueve la investigación científica sobre posibles lugares de enterramiento, así como la difusión del legado de las víctimas y el reconocimiento de los lugares vinculados a la represión.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de La Laguna, Badel Albelo, manifestó que esta es «una medida muy necesaria para seguir avanzando en el esclarecimiento de los crímenes cometidos en nuestra isla durante la Guerra Civil y la dictadura, la recuperación de la memoria de las víctimas y el derecho de las familias a conocer todo lo ocurrido». Y agregó: «Para ello, la implicación de todas las administraciones es fundamental y en ese sentido el Ayuntamiento de La Laguna va a facilitar la máxima colaboración».

Publicaciones

Una publicación que recoge algunos datos sobre el campo de trabajo de Los Rodeos es la Guía Memoria democrática de La Laguna (1931-1939), del doctor en Historia Contemporánea Luana Studer Villazán, que explica que con el fracaso del golpe militar del 18 de julio se inició una Guerra Civil prolongada. «Los sublevados iniciaron una represión masiva donde las cárceles de los pueblos quedaron pequeñas para el internamiento de tal cantidad de detenidos. En Canarias fueron empleados en la construcción de nuevas infraestructuras e internados en campos de concentración», detalla el historiador.

Así las cosas, en el Archipiélago se crearon tres campos de internamiento de prisioneros, cuyos emplazamientos, sostiene Luana Studer, «no fueron arbitrarios». Los de Los Rodeos y Gando se habilitaron para construir las futuras terminales de pasajeros de los aeropuertos. El tercero fue la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura. Sobre Los Rodeos, expone que la principal fuente documental es Sin rencor. Memorias de un republicano, de Mauro Martín Peña, que relata sus vivencias en la instalación.