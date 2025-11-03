La Laguna acometerá mejoras en el polideportivo La Libertad II para reforzar su seguridad y funcionalidad

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), ha anunciado el inicio próximo de las obras de mejora en el polideportivo La Libertad II, en el barrio de La Verdellada. La intervención contempla la reparación del vallado y los muros de cerramiento perimetral, con el objetivo de mejorar la seguridad, conservación y funcionalidad de la instalación.

Según informó el Consistorio, los trabajos comenzarán en diciembre y contarán con un plazo de ejecución de tres meses, dentro del plan municipal de mantenimiento y modernización de los espacios deportivos.

“Queremos ofrecer instalaciones en las mejores condiciones”

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, destacó que el proyecto responde a la apuesta del Ayuntamiento por mantener en buen estado las infraestructuras deportivas del municipio: “Mantener y modernizar nuestras instalaciones deportivas es una prioridad, no solo por su papel en la práctica del deporte, sino también por su papel en la cohesión social y el bienestar de los usuarios”.

Albelo subrayó además que con estas reformas se busca que “los vecinos y vecinas de la zona puedan disfrutar de un polideportivo en las mejores condiciones”, recordando que la inversión se enmarca en una estrategia global de mejora de los equipamientos municipales.

Un plan de modernización en marcha en todo el municipio

El edil recordó que esta actuación se suma a las realizadas recientemente en Valle Jiménez, Milán y Villa Hilaria, además del campo de fútbol de Tejina, como parte de un programa continuo de rehabilitación y mantenimiento.

“Se trata de un esfuerzo del que nos sentimos orgullosos, porque contribuye a ofrecer espacios más seguros, accesibles y de calidad”, añadió Albelo.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de La Laguna refuerza su compromiso con la promoción del deporte y el bienestar ciudadano, garantizando que las instalaciones públicas mantengan los estándares de seguridad y confort que demandan los usuarios.