Jonatan Alvarado y Ariel Abramovich y el trío de El Gran Teatro del Mundo cierran el Festival de Música Antigua de La Laguna

El Festival de Música Antigua de La Laguna concluye este fin de semana su edición número 23 con las actuaciones del dúo formado por Jonatan Alvarado y Ariel Abramovich y el trío Gran Teatro del Mundo. La cita está organizada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (ATADEM) y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración de la Real Academia Canaria de Bellas Artes.

Este sábado 25 de octubre, a las 20:00 horas, la sala capitular del antiguo convento de Santo Domingo acogerá al dúo formado por Jonatan Alvarado (voz) y Ariel Abramovich (vihuela), con el programa ‘Huehuetenango, una selección de obras de los siglos XVI y XVII procedentes del archivo de la Biblioteca de la Universidad de Indiana (Estados Unidos), entre las que destacan composiciones guatemaltecas de la región de Huehuetenango.

Cerrará esta edición, en la Casa Anchieta, la ‘matiné’ del domingo 26 de octubre, a las 12:00 horas, a cargo del trío del ensemble barroco El Gran Teatro del Mundo, integrado por Claudio Rado (violín), Bruno Hurtado (violonchelo) y Julio Caballero (clave), con el atractivo programa ‘La biblioteca de Pisendel’.

Bodegón musical

La imagen que ilustra el festival este año es una Vanitas repleta de instrumentos musicales, hermoso ‘bodegón musical’ del pintor neerlandés Vincent van der Vinne (1628-1702), conservado en el Frans Hals Museum de Haarlem (Países Bajos), y que nos invita a reflexionar sobre el disfrute de la belleza y la fugacidad de la vida, siempre acompañada del arte y de la música, a la espera del tránsito. Carpe diem, una invitación a continuar cultivando y disfrutando cada instante.

El Festival de Música Antigua ha contado también con la conferencia La Glosa Musical en España, a cargo de Ingartze Astuy, musicóloga e intérprete, y Carlos Oramas, profesor de vihuela, guitarra barroca y tiorba y el concierto dedicado al Manuscrito Drexel, Karl Friedrich Abel (1723-1787), interpretado por Alejandro Marías (viola da gamba).