La Laguna consolida su apuesta por la diversidad con la octava edición del Festival contra la LGBTI+fobia
El Ayuntamiento y la Asociación Juvenil Kaua organizan el viernes 24 de octubre, en el Polvorín de Taco, múltiples talleres y actividades de concienciación y ocio con el objetivo de fomentar los espacios inclusivos y la diversidad del municipio
El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Igualdad y Lgbti+, y la Asociación Juvenil Kaua han presentado la que será la octava edición del Festival contra la LGBTI+fobia. Un encuentro que se llevará a cabo en el Polvorín de Taco el próximo viernes, 24 de octubre, entre las 16:00 y las 21:00 horas, y que pretende continuar en su tarea de seguir fomentando el respeto hacia la diversidad y la participación ciudadana.
Al acto de presentación del programa del festival acudieron el concejal de Igualdad y Lgbti+, Dailos González, diferentes miembros de la Asociación Juvenil Cultural Kaua que es la organizadora del evento y la vicepresidenta y delegada en el archipiélago de la Fundación Pedro Zerolo, Conchi Zerolo y el psicólogo sanitario de Acapasil, Ramón Izquierdo.
Desde 2017
Fue el propio concejal, Dailos González, quién inició la rueda de prensa recordando los inicios del festival, “allá por 2017 y que surgió fruto de ese diagnóstico participativo que recogía la necesidad de hablar sobre la lgbti+ fobia por ser un tema tabú en el barrio de Taco y desde donde brotó la necesidad de crear espacios libres y seguros para la comunidad lgbti+”. “Todavía hoy en día necesitamos acciones como este festival que sensibiliza y defiende al colectivo, así como todos los derechos que hemos ganado”.
Diversamente valientes
Paula Romero y Noelia Rodríguez, representantes de la Asociación Juvenil Kaua, detallaron los aspectos más destacados del programa del festival que este año cuenta con el lema: `Somos gente diversamente valiente´, elegido por votación en la reunión celebrada el pasado 9 de octubre. El festival, detallaron, es posible gracias a la colaboración de más de 50 entidades y se iniciará desde esta misma tarde en el Centro Ciudadano San Luis Gonzaga con diferentes formaciones relacionadas con el colectivo Lgbti+.
El festival contará con una `Marcha por la diversidad´, lectura de manifiesto, actividades socioculturales, actuaciones artísticas y numerosas actividades que pretender llenar de color e inclusividad el barrio lagunero de Taco.
- La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
- El restaurante al que debes ir sí o sí en Tenerife: abierto desde los años 50 y con el auténtico sabor canario
- La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
- La ULL encuentra los vestigios de los bosques ancestrales de Tenerife en un nuevo yacimiento en pleno corazón de La Laguna
- Un objeto espacial ilumina el cielo canario durante la madrugada
- Muy grave un niño que cayó a un patio interior de un edificio en Tenerife
- La comparativa sobre la limpieza de Santa Cruz y Las Palmas: 'La ponen en lo más alto
- Un hombre se atrinchera con un cuchillo en su casa en Ofra