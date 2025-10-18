La Laguna consolida su apuesta por la diversidad con la octava edición del Festival contra la LGBTI+fobia

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Igualdad y Lgbti+, y la Asociación Juvenil Kaua han presentado la que será la octava edición del Festival contra la LGBTI+fobia. Un encuentro que se llevará a cabo en el Polvorín de Taco el próximo viernes, 24 de octubre, entre las 16:00 y las 21:00 horas, y que pretende continuar en su tarea de seguir fomentando el respeto hacia la diversidad y la participación ciudadana.

Al acto de presentación del programa del festival acudieron el concejal de Igualdad y Lgbti+, Dailos González, diferentes miembros de la Asociación Juvenil Cultural Kaua que es la organizadora del evento y la vicepresidenta y delegada en el archipiélago de la Fundación Pedro Zerolo, Conchi Zerolo y el psicólogo sanitario de Acapasil, Ramón Izquierdo.

Desde 2017

Fue el propio concejal, Dailos González, quién inició la rueda de prensa recordando los inicios del festival, “allá por 2017 y que surgió fruto de ese diagnóstico participativo que recogía la necesidad de hablar sobre la lgbti+ fobia por ser un tema tabú en el barrio de Taco y desde donde brotó la necesidad de crear espacios libres y seguros para la comunidad lgbti+”. “Todavía hoy en día necesitamos acciones como este festival que sensibiliza y defiende al colectivo, así como todos los derechos que hemos ganado”.

Representantes de la Asociación Juvenil Kaua explican los detalles del festival. / El Día

Diversamente valientes

Paula Romero y Noelia Rodríguez, representantes de la Asociación Juvenil Kaua, detallaron los aspectos más destacados del programa del festival que este año cuenta con el lema: `Somos gente diversamente valiente´, elegido por votación en la reunión celebrada el pasado 9 de octubre. El festival, detallaron, es posible gracias a la colaboración de más de 50 entidades y se iniciará desde esta misma tarde en el Centro Ciudadano San Luis Gonzaga con diferentes formaciones relacionadas con el colectivo Lgbti+.

El festival contará con una `Marcha por la diversidad´, lectura de manifiesto, actividades socioculturales, actuaciones artísticas y numerosas actividades que pretender llenar de color e inclusividad el barrio lagunero de Taco.