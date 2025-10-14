La pasarela peatonal del Padre Anchieta conecta con Geneto

El Cabildo de Tenerife instaló dos módulos más que permiten conectar la zona de Geneto con el anillo de la pasarela peatonal del Padre Anchieta. Los módulos pesan 13 toneladas y tienen 12 metros de longitud.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que las obras avanzan a pesar de los problemas que se han suscitado con la fabricación de las piezas en Sevilla, lo que ha motivado que su construcción no se haya realizado según las previsiones. «Aún así, avanzamos en las instalaciones de conexión de las ocho rampas con el anillo y, una vez finalizados estos accesos, se llevarán a cabo los trabajos finales para la entrada en funcionamiento de esta infraestructura».

El anillo peatonal del Padre Anchieta ha sido concebido «bajo los más altos estándares de accesibilidad universal, garantizando que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan transitar de manera cómoda y segura». Para su diseño, se ha trabajado en estrecha colaboración con Sinpromi, entidad de referencia en accesibilidad, incorporando soluciones que facilitan el desplazamiento y refuerzan la seguridad de los peatones, señala el gobierno insular en un comunicado.

Entre las medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad destacan la instalación de un ascensor en la avenida de la Trinidad, como complemento a las rampas accesibles para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida, y la incorporación de pasamanos dobles, barandillas de protección e iluminación led integrada a lo largo de toda la estructura, asegurando seguridad y confort para todos los peatones.

El proyecto contempla una transformación integral del entorno urbano. Se llevará a cabo la reurbanización de la zona, con la construcción de nuevas aceras, la reubicación de la estatua del Padre Anchieta y la creación de una plaza ajardinada en la Facultad de Biología. La infraestructura se integrará con el Intercambiador, reforzando la conexión entre distintos modos de movilidad y consolidando un espacio accesible y funcional para la ciudadanía.

El anillo peatonal del Padre Anchieta representa una innovación en ingeniería y movilidad, consolidándose como una de las infraestructuras peatonales más avanzadas de Europa. n