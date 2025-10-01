'Camping' todo el año: la Punta del Hidalgo reabre la instalación tras mejorar su seguridad

El ‘camping’ de la Punta del Hidalgo vuelve a estar abierto. Este miércoles, a mediodía, se realizaban los últimos preparativos en la instalación a la espera de los primeros campistas. Se trata de un recinto que ha conseguido subsanar los problemas que habían llevado a su cierre y cuenta con nueva gestión de la empresa Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria Sociedad Anónima (Sagulpa). Ahora, aquel espacio que solo se podía utilizar en verano y en períodos puntuales estará operativo todo el año.

La infraestructura tiene 24.000 metros cuadrados y está dividida en dos zonas: la superior cuenta con 15 parcelas para tiendas de campaña y la inferior tiene 63 para caravanas, autocaravanas y casetas. El Ayuntamiento de La Laguna le puso el candado el 31 de diciembre de 2024. El motivo: deficiencias estructurales en la denominada ‘casa del vigilante’ y en el edificio principal, así como la necesidad de renovar el modelo de gestión, según explicaron desde el consistorio lagunero.

Meses de cierre

Los meses de cierre han llevado a que el primer inmueble sea historia, el segundo esté en obras, haya un módulo con baños y sombra para los empleados, los aseos hayan sido mejorados, el sistema contraincendios esté actualizado, se hayan realizado otras actuaciones de menor entidad y varios proyectos estén en camino. Así lo indica el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, que admite que no ha sido un asunto sencillo.

Reapertura del 'camping' de La Punta del Hidalgo / María Pisaca

El edil recorría este miércoles la instalación como quien enseña una vivienda después de una reforma y va relatando quebraderos de cabeza detrás de cada enchufe. La primera novedad tras acceder a la instalación es el módulo para que los trabajadores puedan resguardarse. Chinea apunta que fue elegida esa ubicación por la proximidad con las acometidas de electricidad, agua y saneamiento. Al lado, en lo que fue la casa del vigilante, se ha creado una explanada de picón, que se prevé completar con una especie de merendero.

Caseta para el personal

La necesidad de crear una caseta para el personal surgió tras la demolición de la casa del vigilante por el «grave riesgo» que existía y debido también a la rehabilitación que se está acometiendo en el edificio principal, que era el que se venía utilizando como oficina, si bien llegó a contar con bar y hasta con lavandería. «Ahora, una vez que la obra está en marcha, se han detectado más problemas estructurales de los previstos», manifestó el concejal.

«Hemos abierto el ‘camping’, pero eso no significado que no sigamos con otras actuaciones», planteó Chinea. Uno de los proyectos contemplados por el Ayuntamiento de La Laguna es la creación de una zona de braseros en las inmediaciones de esa construcción que está siendo reformada. La idea es implantarla en la parte trasera, en el límite con la depuradora, «para evitar molestias a los vecinos». También junto a la planta de tratamiento de aguas residuales hay otra acción a la vista: un jardín aromático y la colocación de una malla en la reja, tal y como se hacía este miércoles en la que separa el ‘camping’ de la calle.

Más mejoras

La zona de tiendas de campaña, ubicada entre el edificio principal y el campo de fútbol, permanece cerrada por su cercanía al inmueble en obras. El concejal indica que también se han desarrollado ya mejoras en los baños, podas, trabajos de limpieza… Restan algunas más. Entre ellas se encuentra habilitar aseos adaptados. Es una medida prevista para el próximo año.

Las mejoras aportan seguridad, pero el mayor cambio es la apertura de la infraestructura todo el año. Antes estaba gestionada con medios exclusivamente municipales y abría principalmente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, en navidades y en Semana Santa. Ahora lo hará los 365 días del año y estará atendido por personal de Sagulpa en horario de 9:00 a 18:00 horas, mientras que por la noche habrá un vigilante. Un trabajador municipal también estará al cuidado del recinto.

'Parking' anexo

Otra de las novedades es que se podrá reservar y pagar de forma ‘online’ a través de camping.lalaguna.es, mientras que anteriormente solo era posible por esa vía la reserva. Además, la compañía Sagulpa será la encargada de gestionar el ‘parking’ ubicado en la parcela anexa al ‘camping’, que pasará a contar con control de acceso. Otras modificaciones destacadas llegarán de la mano de la nueva ordenanza de uso del recinto. Ángel Chinea apuntó ayer que para no demorar la apertura se sigue utilizando la anterior, pero añadió que ya se está redactando el nuevo documento.