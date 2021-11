El colectivo Elite Taxi ha mostrado su sorpresa por el anuncio realizado el pasado domingo por la Concejalía de Servicios Públicos de la capital chicharrera, que daba cuenta de su decisión de aumentar en quince licencias el número de vehículos con capacidad de siete plazas que podrán operar como servicio público en Santa Cruz.

El portavoz de la asociación mayoritaria en la mesa del taxis, Miguel Ojeda, asegura que esta determinación no se ha consultado, por lo que considera que «se ha adoptado de forma unilateral ninguneando al colectivo, que en su mayoría está en contra de esta medida, como así nos consta en nuestra asociación».

«El taxi en Santa Cruz está viviendo momentos muy difíciles. Se ha visto obligado a parar trece o catorce días al mes para poder repartir el trabajo, recayendo sobre nosotros la desidia de este ayuntamiento a la hora de aportar las medidas oportunas para la retirada de licencias que se necesita para alcanzar la ratio adecuada, afirma Ojeda, que lamenta que se condicione la reducción de licencias a un estudio económico que precisa que «todas las licencias estén en la calle, algo impensable en estos momentos por la situación que estamos viviendo».

«Aumentar la capacidad de un vehículo a 7 plazas para un servicio significa que otra licencia lo pierde, agravando mas la precariedad. ¿Qué estudio ha realizado Servicios Públicos para determinar que son necesarios 15 vehículos mas de 7 plazas? ¿Para retirar licencias se necesita un estudio y para aumentar la capacidad de los vehículos, no?», se pregunta.

Ojeda recuerda que «en un decreto de 4 de junio de 2012 se estableció que para las 1.043 licencias de la época aplicaría un porcentaje del 18% para aprobar 150 licencias de 7 plazas, 8 de 8 plazas y 30 de nueve plazas». Luego, en marzo de 2017, se aumentó el cupo de 7 plazas en quince licencias más.

Con las actuales 734, el anterior porcentaje del 18% supone en la actualidad un 28% de vehículos con más de 5 plazas, «cupo es más que suficiente».

Desde Elite Taxi Tenerife «estamos abiertos al diálogo para un entendimiento y prestar el mejor servicio a los ciudadanos, pero el titular de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, no quiere o no sabe estar a la altura en capacidad para dar solución a las demandas reales del sector. Preferimos trabajar tranquilamente antes que manifestarnos colapsando la ciudad, preferimos que nuestros escasos ingresos vayan destinados a nuestros hogares en vez de a los gastos de un Contencioso, pero cuando no nos dejan otras salidas, estas son las que estamos obligados a tomar», insisten.