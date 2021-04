La cantante Isabel Pantoja, el periodista Risto Mejide y cantante y actriz mexicana Danna Paola lucharán por conseguir las mejores voces en el nuevo concurso de Telecinco, 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', en el que tendrán que pujar con dinero por sus voces favoritas. "Es un programa muy distinto. Lo estamos pasando muy bien. Es muy difícil poner un precio a una voz, a un talento, a la cultura en general. Pero aquí tenemos dinero y es de verdad para cantantes que vienen, que son impresionantes, que saben estar en un escenario", ha contado Isabel Pantoja en una rueda de prensa celebrada este jueves en el plató del programa.

Presentado por Jesús Vázquez y todavía sin fecha de estreno, 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?' es el segundo programa desarrollado conjuntamente por Mediaset y Fremantle y será una competición entre cantantes -conocidos o anónimos- por conseguir la apuesta más alta de los mentores y el favor del público del plató, que determinará con su voto el ganador de cada gala. "Mi problema es que me lo gasto todo en el primer artista, apuesto todo y me quedo sin dinero para los dos que vienen, que son también fantásticos", ha contado la tonadillera en su vuelta a televisión tras muchos meses de silencio y encierro para prevenir contagios de coronavirus, ha contado.

Pantoja estuvo acompañada de Mejide y Danna Paola, todos miembros del equipo de mentores del concurso quienes están "muy compenetrados" entre sí, ha asegurado, pese a que en el tráiler se les ve discutir intensamente como parte del show. "Estoy encantado de trabajar con dos estrellas mundiales. Yo soy un agujero negro y los tres hacemos una galaxia muy interesante de ver", apuntó Mejide en el evento en el que todos destacaron lo original del formato.

Aunque ya ha participado en otros concursos de talentos de televisión en México, para Danna Paola esta es la primera vez en la que no es juez sino mentora. "Es la primera vez que hago un formato así", "eres mentor y dar consejos a veces es algo mucho mejor que juzgar y decir 'lo hiciste mal o bien'", ha contado. Cada programa de "Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?" constará de tres rondas eliminatorias en las que actuarán tres cantantes distintos agrupados bajo un estilo o característica común, y una ronda final, en la que se decide el ganador de la noche entre los tres ganadores de cada ronda.

'We are the champions', con ganadores de otros programas de talentos, 'Mamá quiero ser artista' con hijos de personajes famosos o 'Corazón latino', con expertos en ritmos del continente americano, serán algunas de las categorías tematizadas en las que se dividirá el programa. Para cada ronda los mentores disponen de 30.000 euros y podrán pujar si consideran que el artista tiene posibilidades de triunfo. Si el concursante no recibe ninguna oferta, queda descartado. Si al terminar la interpretación solo un mentor ha apostado, se queda con el concursante; pero, si ha habido más ofertas, Jesús Vázquez abre un proceso de "subasta".

Entre tanto, mientras dura la actuación, las 50 personas del público marcarán en sus dispositivos si les gusta o no el concursante y elegirán así al finalista de cada ronda. Al finalizar las tres rondas eliminatorias, los tres finalistas volverán a actuar en una ronda final y el público decidirá quién se lleva a casa todo el dinero que su mentor ha apostado por él. Además, cada ganador regresará junto a los ganadores de todas las galas a la gran final del programa.