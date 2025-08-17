Saida Santana, el acento canario que triunfa en 'La encrucijada'
La actriz canaria es uno de los personajes habituales en la serie de 'prime time' que emite Antena 3 Televisión
Es uno de los rostros más habituales en La encrucijada, serie que emite semanalmente Antena 3 en prime time desde el pasado mes de julio. Saida Santana (Gran Canaria, 1975) da vida a una ama de llaves que ella misma define como «una loba que protege a la manada». Periodista, guionista y actriz, la canaria ha encontrado su hueco en una producción que tiene raíces en suelo turco. Nada nuevo en un mundo del entretenimiento televisivo que cada vez más mira al corazón del antiguo imperio otomano. «Espero que este proyecto me dé algunas cositas interesantes; ya me las está dando...», agradece no sin remarcar la idea de que «estar en La encrucijada ha sido un reto maravillo».
Lo importante es cazar una buena oportunidad, ¿no?
Dicen que esto con el paso de los años mejora, pero no, no, no... No mejora. La interpretación es una profesión en la que empiezas de cero siempre; por muchos trabajos que hayas hecho cuando sales a competir lo haces desde cero. Eso sí, lo ideal es que confíen en ti porque sabes y puedes hacerlo. Si eso ocurre sí que tienes una ligera ventaja en la línea de salida.
‘La encrucijada’ da la sensación de que es una presa mayor.
Ha sido un proyectazo, un auténtico regalo. Una cosa es que te llamen para algo puntual y otra bien distinta tener un personaje fijo, que si bien al principio Carmen está un poco escondida es un rol que crece a medida que avanza la trama. Estar presente en más de 60 capítulos no es una mala señal. La encrucijada ha sido un buen entrenamiento.
"Los turcos lo están petando en el mundo de las telenovelas; son los reyes del folletín"
¿Entrenamiento?
Sí, los actores entrenamos mucho para no perder la forma [sonríe]. Por eso cuando aparece un trabajo en el que estás al cien por cien seis o siete meses sabes que vas a tener un año muy activo.
Por lo menos no la «mataron» en el tercer o cuarto capítulo.
No, no [ja, ja. ja]. Eso es buenísimo. Ojalá haya alguna temporada más porque Carmen es un personaje que tiene mucho recorrido.
"En mi mochila cargo con buscarme la vida donde haga falta sin tener miedo a nada"
¿Tanto como las series turcas en la parrilla televisiva española?
Los turcos se han convertido en unos expertos del folletín. Han sabido adaptarse a los nuevos tiempos después de muchas décadas de dominio de las telenovelas venezolanas y colombianas. Lo están petando. La encrucijada tiene esas raíces, donde se aprecian unos exteriores muy cuidados, pero es una adaptación a un modelo más europeo. Las localizaciones exteriores, mayoritariamente en Tenerife [varios puntos de Tegueste o la leprosería de Arico], son espectaculares.
¿Oramas?
No se dice explícitamente dónde está el pueblo, que por cierto le da un gran empaque a la serie, pero los que conocen un poco la geografía de Tenerife saben distinguir sin dificultades que La encrucijada ha pasado por la Isla. ¡No hay más que verlo, es nuestra tierra!
Ese interés de los otomanos por los ‘culebrones’ se veía venir; me explico… Cuando ibas de vacaciones a Estambul, Atenas, La Capadocia, Santorini… veías a esa gente con los ojos pegados al televisor viendo producciones venezolanas y colombianas.
Ellos se comieron muchos capítulos de Cristal y Topacio antes de convertirse en unos maestros de las series de televisión. Las tramas que nacieron con vistas a una audiencia en Miami acabaron dando un gran salto para convertirse en una herramienta fundamental para que los turcos aprendieran a hablar español.
¿Usted tuvo un pasado en Miami?
Sí que lo tuve... Antes yo misma me autodefinía como una «superviviente», pero ahora no. Ése es un término que hoy no me gusta. Si se usa en referencia a una persona que vive la vida a tope no me molesta asumirlo como tal, pero no cuando lo asocio a mi profesión. Yo me fui a Miami en 2013 tras grabar en Canarias La vida según Ofelia. Después de unos años buenos sentía que mi carrera en España se había estancado y me embarqué en la aventura americana. Di el salto para trabajar en una telenovela que se llamaba Cosita linda, que también fue una historia larga porque empecé a salir en el capítulo 35 y acabé en el doscientos y pico. Allí combiné mi carrera periodística con la de guionista antes de abrir una nueva etapa en Nueva York, entre otras cosas, porque Miami ya estaba un poco de capa caída. Más tarde, los años anteriores a la pandemia, acumulé otra experiencia laboral en Los Ángeles. El paso del tiempo me ha enseñado que si a mí no me llaman para trabajar, yo me invento el trabajo... En mi mochila cargo con buscarme la vida donde haga falta sin tener miedo a nada. Yo no digo que no pase, pero las oportunidades hay que perseguirlas, es decir, que el día que te aparece una es porque hiciste algo que otros valoraron por ti. ¡Hay que sembrar!
¿Qué hace una periodista en el mundo de la interpretación?
No le voy a contar que sobrevivir, porque ya dije que es un término que no me gusta, ni siquiera buscarme la vida [pausa]. Mi relación con el mundo de la interpretación se inició con seis añitos. Estar cerca de un escenario es algo que ha estado en mi interior siempre. Además de todo eso, me encantaba escribir. Más tarde, cuando todo parecía indicar que iba a acabar estudiando una Filología, en casa medio aceptaron que hacer periodismo era una buena opción para seguir haciendo lo que más me gustaba, que no era otra cosa que contar historias. Los periodistas somos narradores y mientras me iba formando me metí en una escuela de arte dramático. Una cosa llevó a la otra y aquí sigo. La vida consiste en elegir tu mejor lugar en el momento más adecuado. Yo casi siempre he tenido un pie en el mundo de la interpretación y el otro en el del periodismo.
Vamos, que usted es una especie de Guadiana periodísticamente hablando…
Más o menos [ríe]. Cuando estuve en Miami, por ejemplo, trabajé en los medios de comunicación mientras estuve en Cosita linda. La única vez que me centré sólo en el mundo de la información fue cuando estuve trabajando en TVE de coordinadora de guion del programa de Juan Ramón Lucas porque era un trabajo muy exigente y él me dijo: ¿Saida, vas a estar sólo para esto, verdad? Le dije sí, sí, sí porque aquella experiencia se convirtió en un doble compromiso, conmigo y con él, y porque el formato era precioso. En esa etapa profesional no hice otra cosa: no me presente a ningún casting, no hice teatro, no me metí en otros líos…Ahora suena muy bonito, pero no deja de ser duro tener que renunciar y sacrificar mi pasión por el periodismo, donde los horarios son tan duros, para poder estar en el mundo de la interpretación. A los alumnos a los que a veces doy clases les digo que el “currículum de periodista siempre tiene que estar activo, aunque ahora no estés trabajando porque nunca sabes cuándo te van a llamar para ofrecerte un trabajo”. Un freelance tiene que estar con las pilas cargadas para aprovechar las oportunidades que aparezcan.
Esa capacidad para adaptarse al momento profesional que vive, ya sea en el mundo de la comunicación o de la interpretación, indica que es una persona camaleónica.
Yo nunca lo había visto así, pero algo de eso sí que debo tener… Lo que sí parece estar más o menos claro es que la versatilidad puede ser uno de mis valores. No sé si para llegar a considerarme un ser camaleónico, pero debo reconocer que no me cuesta mucho adaptarme al momento que tengo que vivir. A veces esa adaptación se produce por obligación y otras porque es lo que más me apetece. A mí no se me caen los anillos por trabajar porque me considero una persona activa. No me gusta esperar sentada en casa a que una oportunidad me pase por delante. En ese sentido, tengo la suerte de que me gusta escribir y antes de La indiana ya había hecho otras cosas como un biopic sobre Josefina de la Torre. Sí. Me gusta crear y, sobre todo, cuando me lo produce otra persona porque esa parte es la más tediosa.
