La cantante madrileña Malú estará este fin de semana en Canarias. Lo hará de la mano del Festival Mar Abierto. Actuará este viernes día 21 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Gran Canaria Arena. Este sábado día 22 aterrizará en Tenerife para ofrecer una de las últimas fechas de su gira Mil Batallas Tour, que durante los últimos meses la ha llevado a pisar los principales escenarios del país. La cita arrancará también a las 21:00 horas en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna.

La cantante, que cumple 25 años de carrera después de aquel primer y recordado disco Aprendiz, llega a las Islas con muchas ganas. Primero, porque estuvo retirada un tiempo por una lesión en uno de sus tobillos y, segundo, por la pandemia, que lo paró todo. «Con Oxígeno, la gira anterior, tuvimos que posponer un poco el arranque y luego, cuando íbamos a empezar y llevábamos unos once conciertos, me tuve que operar. Fue cuando tuve la lesión», recordó. El de mañana será, según matizó, el primer concierto que la artista ofrece en Tenerife en, al menos, cinco años.

Pese a ello, la intérprete se siente siempre muy cercana a la Isla. «Al final, pese a no tener conciertos en sí, en Tenerife hemos estado muchas veces. Por ejemplo, cada vez que vamos a los Premios Dial. Realmente, de Tenerife es como si nunca te fueras».

Con temas como Tejiendo alas, Secreto a voces o Se busca, el disco Mil Batallas le ha dado a su autora muchas satisfacciones. Salió hace un año, y aún tiene recorrido por delante. «Yo he cogido esta gira que la muerdo, directamente. Tenía unas ganas locas porque además tuve la lesión y me quedé a medias. Luego llegó el parón de toda la pandemia. Estoy saliendo con una ansiedad por el escenario tremenda. Te diré, además, que lo estoy disfrutando más que nunca en mi vida. Todo este tiempo de parón me ha servido para darme cuenta de lo muchísimo que necesito y me apasiona el escenario y de lo bien que me lo paso ahí arriba», celebró.

Para su escala en Canarias promete un espectáculo dinámico y muy divertido. «Personalmente, está siendo el show en el que mejor me lo estoy pasando en mis 25 años de carrera. El público va a pasarlo increíblemente bien».

Mar Abierto continúa así este fin de semana con Malú la programación de su temporada número 16. El calendario de conciertos continuará los próximos 30 y 31 de octubre con Víctor Manuel. Ainhoa Arteta tendrá su turno dentro del festival los próximos 19, 21 y 24 de noviembre con un regreso a los escenarios más que especial después de haber superado una dura enfermedad. Toda la información y las entradas está disponible a través de www.marabiertoproducciones.com.

Mientras, Malú adelantó ayer las ganas que tiene de volver a cantar para su nutrido público canario. «Es un público muy apetecible, muy agradable, muy cálido. Siempre me apetece estar ahí. Nuestras Islas son mágicas, tienen ese microclima en el que siempre vas a estar a gusto», aseguró.

Tras pasar por la dos islas capitalinas, aún le quedan algunas fechas de su gira por tachar. Después de Gran Canaria y Tenerife, viajará hasta Onda y a Fuerteventura. «Aún así sigo con ganas. Creo que antes no me permitía disfrutar, quizás por esa exigencia y ese perfeccionismo que me generaba muchísima presión en cada concierto y en cada cosa que hacía. Ahora, después de todo este tiempo de parón, he tenido la oportunidad de empezar a vivir las cosas de otra forma, con otro sosiego, con otras ganas y más disfrutona. Tengo más necesidad de disfrutar cada cosa que hago. Estos están siendo los conciertos más divertidos y los mejores shows de mi vida».

Malú adelantó que trabaja ya en un «nuevo e ilusionante» proyecto que nace para celebrar, precisamente, esos primeros 25 años de carrera. Aunque quiso reservarse la sorpresa de cómo será exactamente esta celebración de cumpleaños musical, lo que sí adelantó es que estará acompañada en esta nueva aventura y que la idea la tiene «muy motivada».

«Será una forma de volver a escuchar esas canciones, de volverlas a traer con diferentes formas, personas y ver la fórmula de poder hacer ese viaje después en el escenario», sentenció.